Медведчука поймали на лжи: у Путина отвергли переговоры о "возвращении" Донбасса

Президент России Владимир Путин на встрече со своим кумом, председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктором Медведчуком, не заявлял о поддержке плана последнего по автономии для "Л/ДНР".

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает УНИАН. Уточняется, что разговор состоялся на прошлой неделе (1-7 апреля - Ред.).

"Нет, мне не известно о какой-то концепции, на которую согласился Путин. Я не располагаю такой информацией", – ответил он на вопрос, правдиво ли заявление Медведчука о поддержке Москвы.

Путин и Медведчук Гордон

Так, 9 апреля Медведчук заверил, что группировки "ДНР" и "ЛНР" предварительно согласны вернуться в состав Украины на условиях автономии, на что уже якобы дала согласие Россия.

Украинский журналист Роман Цимбалюк в Facebook объяснил нестыковку в заявлении Медведчука.

"Как же это так! Даже своего кума в Кремле не поддержали! А все почему? Не собираются "не братья" деоккупировать Донбасс. Они готовы только торговать иллюзией мира", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Медведчук предложил создать автономный регион Донбасс в составе Украины.

ГПУ внесла в ЕРДР сведения о совершении Медведчуком уголовных преступлений – посягательства на территориальную целостность Украины и государственной измены.

Медведчук в свою очередь обвинил ГПУ в политических репрессиях.

То что, план Медведчука может быть реализован, признал даже экс-главарь "ДНР" Александр Ходаковский. Он заявил, что эту идею активно продвигают президенту России Владимиру Путину.

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