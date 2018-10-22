Массовое убийство в Керчи: украинцы озвучили причину бойни

Теракт в Керченском политехническом колледже потряс Украину, а в сети пользователи высказывают догадки, что могло заставить подозреваемого в кровавой бойне Владислава Рослякова пойти на такое преступление.

Большинство украинцев считают, что сам он не мог провернуть жуткий замысел. А пойти на массовые убийства его кто-то заставил. Так ответили 28% респондентов в опросе на OBOZREVATEL, в котором участвовали 13050 человек.

В свою очередь, 25% опрошенных заявили, что теракту поспособствовал "русский мир", потому что до оккупации Крыма подобных случаев не было.

Еще 21% украинцев ответили, что у Рослякова явно были отклонения, так как здоровый человек не мог пойти на такие зверства. Зато 20% респондентов согласны с президентом РФ Владимиром Путиным, считая, что во всем виновато влияние интернета и пропаганда жестокости.

И всего 6% ответили, что подросток просто чувствовал себя ненужным, решив таким образом привлечь к себе внимание.

Напомним, что 17 октября в Керченском политехническом колледже расстреляли и взорвали студентов и педагогов. По официальной версии оккупантов, виновником является Владислав Росляков, который принес оружие и самодельные взрывчатые устройства и совершил нападение.

Позже его нашли мертвым в библиотеке. Оккупационные власти отвергают версию теракта, считая гибель 21 человека и травмирование почти 60-ти — убийством. Украинские власти расценили нападение как теракт и уже начали расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 октября в сети появились шокирующие кадры нападения, на которых виден кровавый путь подростка по учебному заведению.