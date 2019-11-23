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23 ноября • обновлено в 20:16
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"Мародеры!" Хомчак пристыдил разграбивших корабли Украины россиян

1.6т
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Состояние, в котором вернулись захваченные Россией корабли ВМС Украины, не подлежит военной логике. Они были просто разграблены мародерами.

Такое мнение высказал начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью "Укринформу" в Брюсселе во время участия в заседании Военного комитета ЕС.

Он отметил, что все сообщения о разграблении кораблей "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" не подлежат сомнению.

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Руслан Хомчак

Руслан Хомчак

Укринформ

"Когда их (корабли) забирали, был составлен акт, все было описано. То, что мне доложил командующий ВМС, – это даже стыдно комментировать. Как военный человек могу понять, почему Россия сняла с кораблей средства связи и навигации. Но когда мне говорят, что они даже в гальюне унитазы сняли – этого я не понимаю", – возмутился Хомчак.

"Когда мне говорят, что на "Яны Капу", на буксире, сняли эти трубопроводы медные, как цветной металл, – я так понимаю, что это не военные работали, это мародеры. По-другому я не могу назвать тех существ, которые так поступили с военным кораблем", – сказал генерал.

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При этом он отметил, что Украина намерена быстро отремонтировать эти корабли, и они продолжат службу в ВМС Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Погорилко
Тема
Возвращение украинских кораблей Россией
Персона
Руслан Хомчак
Тег
ВМС
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженных сил Украины (!!!) продолжает эту позорную сагу об унитазах. Мне интересно даже, где тот предел, то днище, до которого способны опуститься paгули в надежде досадить России? В чан с гoвнoм прыгнете, чтобы до России брызги долетели?
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Я думаю, что президент Украины, господин Зеленский просто обязан на ближайшем заседание ООН поднять вопрос унитазов ...
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
а это суть кацабов-это древний инстинкт от их гнусных предков...падаль руцкая...а ещё именуют себя "сверхдержавой"...ничтожество полное...и они ещё позволяют себе нам указывать...
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Litvinenko Nik, а кто вам указывает? Если у вас не хватает - поможем, купим вам унитазы на весь ВМФ Украины. 5-ть штук хватит?
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