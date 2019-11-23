"Мародеры!" Хомчак пристыдил разграбивших корабли Украины россиян

Состояние, в котором вернулись захваченные Россией корабли ВМС Украины, не подлежит военной логике. Они были просто разграблены мародерами.

Такое мнение высказал начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью "Укринформу" в Брюсселе во время участия в заседании Военного комитета ЕС.

Он отметил, что все сообщения о разграблении кораблей "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" не подлежат сомнению.

Руслан Хомчак Укринформ

"Когда их (корабли) забирали, был составлен акт, все было описано. То, что мне доложил командующий ВМС, – это даже стыдно комментировать. Как военный человек могу понять, почему Россия сняла с кораблей средства связи и навигации. Но когда мне говорят, что они даже в гальюне унитазы сняли – этого я не понимаю", – возмутился Хомчак.

"Когда мне говорят, что на "Яны Капу", на буксире, сняли эти трубопроводы медные, как цветной металл, – я так понимаю, что это не военные работали, это мародеры. По-другому я не могу назвать тех существ, которые так поступили с военным кораблем", – сказал генерал.

При этом он отметил, что Украина намерена быстро отремонтировать эти корабли, и они продолжат службу в ВМС Украины.

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