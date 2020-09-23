Марина Порошенко сообщила обнадеживающие новости о состоянии Балуха

Состояние бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха, который был жестоко избит и находится в Киевской городской клинической больнице скорой помощи, стабилизировалось. Врачи отметили положительную динамику.

Об этом сообщила жена пятого президента Украины, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко Марина, передает пресс-служба "ЕС". Она посетила Балуха и пообщалась с медиками.

"Сегодня я сюда приехала, чтобы посетить члена нашей команды Владимира Балуха и узнать о состоянии его здоровья. Это – крымчанин, большой патриот Украины. Человек, который не побоялся в свое время поднять украинский флаг уже в оккупированном Крыму, за что он подвергся очень серьезным издевательствам со стороны российских оккупантов", – напомнила Порошенко.

"Казалось, якобы сейчас он уже вернулся к мирной жизни, на свободную родную украинскую землю. И снова в его жизни появились такие тяжелые испытания. Это зверское избиение – оно даже в голове не укладывается", – рассказал она.

"Врачи сегодня нам сказали, что состояние его здоровья уже стабильно и имеет определенную положительную динамику. Это очень нас вдохновляет на будущие положительные планы. Но, безусловно, Владимира ждет еще впереди очень долгий путь реабилитации и восстановления. И мы будем делать все необходимое для того, чтобы он как можно скорее выздоровел. Я уверена, что Владимир Балух сделает еще очень много полезных дел для Украины", – подчеркнула Марина Порошенко.

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