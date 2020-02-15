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15 февраля • обновлено в 07:55
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Зоя Казанжи
Зоя Казанжи
Советник по коммуникаций, агентство E'COMM Все статьи автора

Я больше не буду терпеть твое хамство и твои унижения!

Мама оказалась права. Ты смотри внимательно на отношения в его семье, - сказала мама перед знакомством с родителями жениха. Понятно, что в такой момент все будут себя контролировать. Но истинное лицо всегда можно заметить, если присмотреться. Вот как его отец к своей жене относится, так и он к тебе будет.

Знаешь, мама, - сказала она в ответ, - если мой жених будет смотреть на тебя, он никогда на мне не женится.

Мама обиделась, а она в гостях, как не старалась абстрагироваться, всё-равно "присматривалась". Его отец особо и не маскировался. Вёл себя как барин. Повелевал и командовал, заняв место во главе стола. Подгонял жену с горячим – та долго возилась на кухне. Странно и вульгарно шутил, глядя на неё, невесту сына. Рассказывал старые анекдоты, неловкую ситуацию не спасло даже то, что среди них попался один остроумный.

Нет, не может её будущий муж, умный и влюблённый, так трепетно за ней ухаживающий, превратиться вот в такого домашнего тирана. Не может. Так просто не бывает. Мама ошиблась на этот раз.

А мама не ошиблась. Чтобы это понять, ей понадобилось целых 10 лет. Влюблённый и трепетный муж стал точно таким же домашним тираном. Повелевал и командовал.

Но я же не твоя мама, - в конце концов, возмутилась она привселюдно. У них были гости и она "запаздывала с горячим". Сколько можно ждать? – орал он ей из "главного" места за столом. Уже выпить хочется, а ты всё возишься.

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Я же не твоя мама, я не буду больше терпеть твоё хамство и твои унижения – за столом стало тихо. Он тоже замер. Она, проговорив эту фразу, стянула нарядный фартук, которым закрыла платье, чтобы не обляпаться жарким с картошкой, бросила фартук на спинку стула, подошла к вешалке, сняла пальто, обула сапоги, взяла сумку и ключи от машины – и вышла из квартиры.

И точно знала, что всё сделала правильно.

Поехала к подруге. Маме позвонила на следующий день. Сказала, что мама была права. Маму первый раз в жизни не обрадовало сообщение о том, что она оказалась права. Ты с ума сошла? У тебя ж дом – полная чаша, всё есть, и даже поездки за границу по работе и на отдых. Да на твоём месте все твои подружки хотят быть! Ты что это надумала? С мужем надо поаккуратнее, где-то уступить, где-то промолчать, что-то на шутку перевести. Твой отец, думаешь, идеал? Если бы я им не руководила, ещё непонятно, что с ним было бы! И с нами со всеми!

Она слушала мамин голос в телефонной трубке и понимала, что ей совершенно одинаково, что скажет мама, что подумают друзья и что будет дальше. Хотелось заварить большую чашку мятного чая, лечь на диван, завернуться в плед и включить леденящий душу триллер.

Она заварила чай и закуталась в плед, включив фильм.

Муж не звонил. Она думала, что он позвонит сразу же. Извинится и скажет, что был не прав. Он же был не прав. И домашний ужин с друзьями просто стал последней каплей. Он не может этого не понимать. Он умный, в конце концов.

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Муж не звонил. И на следующий день тоже. И через неделю. А потом подруга принесла два больших пакета с её вещами. Твой приезжал ко мне на работу, сказал, что ты ушла, в чём стояла и что тебе, наверное, нужны вещи.

Вещи были нужны, конечно. Но ещё больше ей был нужен его звонок. Может, она повела себя как взбунтовавшаяся девочка-подросток? Может, надо извиниться? Ну ведь и он тоже хорош! Откуда всё это в нём взялось? Вот это – ты должна, ты женщина, можешь не работать, если не успеваешь, да нормально я себя веду, есть у меня эмпатия, отстань от меня!

И тогда она позвонила ему сама. Вспомнив, что после всех ссор она мирилась первая. И извинялась первая, даже когда точно он был не прав. Она терпеть не могла игр в молчанку, игнорирований друг друга и длительного выяснения отношений.

Ну что, осознала? – спросил он у неё вместо здрасьте.

Она даже опешила. Что осознала? Что повела себя как дура. Ты перед кем самоутверждалась? Ты почему меня выставила идиотом? У тебя ранний климакс, что ли?

Он ещё что-то говорил, а она, отстранив телефон от уха, стояла посреди подружкиной квартиры и думала: вот как её угораздило? Как она могла выбрать именно его? Зачем?

Дослушала и, когда он выдохся, тихо нажала на отбой. И отключила телефон.

Почему-то стало смешно. И она, с телефоном в руке, согнулась пополам от смеха. Приступ был похож на истерику. Она и разрыдалась в конце концов. Первый раз за всю неделю.

В квартире было пусто и тихо. Подруга вернётся позже. И, наверное, они выпьют белого вина. И она пошла ставить бутылку в холодильник.

Белое вино лучше пить охлаждённым.

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Автор
Зоя Казанжи Зоя Казанжи
Тема
Семья
Место
Украина
Тег
насилие в семье
Источник
Источник: Facebook Зои Казанжи
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-я тоже больше не буду её терпеть
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