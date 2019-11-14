"Мальчик для битья": Луценко сделал признание о сотрудничестве с парламентом при Зеленском

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что со времени инаугурации Владимира Зеленского заставлял себя ходить на работу, хотя и ранее находится в стенах Генпрокуратуры ему было некомфортно.

В то же время добавил, что никогда не пытался заручиться поддержкой американцев, чтобы остаться на должности. Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

"Последний год я заставлял себя ходить на работу. Скрипел зубами каждое утро, когда просыпался и должен был идти в ГПУ", – отметил бывший чиновник.

Юрий Луценко lotsia.com.ua

По его словам, он неоднократно обращался к парламенту с просьбой продлить право заочного осуждения. Однако там наоборот принимали законы, которые "связывали руки и ноги" не только прокурорам, но и следователем.

"И 6 раз не голосовала не только "Батькивщина", "Самопомощь", а и БПП... Я ходил на работу, в которой уже была миссия невозможна. Без законодательной помощи генпрокурор в нашей стране – никто. Просто мальчик для битья", – добавил Луценко.

Он отметил, мол, знал о том, что у него не будет поддержки в новом парламенте, ведь ее не было и в предыдущем.

"Я же не маленький ребенок, у президента Зеленского для не его генпрокурора такого большинства не будет. С мая этого года я ходил на работу, заставляя себя", – признался он.

В то же время на вопрос, почему так долго держался за должность, Луценко ответил, что ее нельзя просто сбросить.

"А вам не кажется, что заслуженная благодарность Авакова за честные выборы должна была быть не только Авакова? Вам не кажется, что без объективной позиции прокуратуры мы не провели бы честных и открытых выборов? Я сжал зубы и сказал себе: не отдам этого "окопа" для тех, кто может использовать ГПУ ", – подытожил экс-генпрокурор.

Как сообщал OBOZREVATEL, НАБУ исследует факты возможного злоупотребления экс-генпрокурором Юрием Луценко. Решение принял Соломенский суд Киева, который обязал заняться расследованием. Уголовное производство открыто по части 1 статьи 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением).

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