Тут многие фанаты СССР периодически вскрикивают в комментариях, что Совок был страной исключительно честных и порядочных людей, которые никогда не брали чужого, двери в квартиры даже не запирались на замки, а ключи хранились под ковриками. На счет дверей спорить не буду — такое действительно практиковалось в небольших городках и просто в замкнутых микрорайонах, где люди хорошо друг друга знали, где практически не бывало "чужих", и где, собственно, особо нечего было красть — кроме нескольких комплектов постельного белья, двух-трех сервизов и всякого старого хлама в кладовке.
Что касается, собственно, воровства — то на бытовом уровне в СССР оно существовало повсеместно, но при этом среди самих бытовых воришек собственно "воровством" не считалось.Конечно, украсть деньги или скажем там ювелирные украшения — это было уже настоящее воровство, попадающее к тому же под соответствующую статью УК, а вот например обвесить в магазине или изменить состав блюд в общепите, принести с завода пару подшипников, слить десятка два литров соляры на автобазе — это встречалось сплошь и рядом и не считалось чем-то зазорным, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.
Отчего так происходило? Во-первых, от всеобщей бедности, равно размазанной по всем слоям общества. Во-вторых — из-за всеобщего дефицита необходимых товаров и услуг. Прокладки для сантехники всегда были у "своего" слесаря (которые тот спер где-то на складе), нужные запчасти для автомобиля (которых не было в автомагазинах) чудом находились у "своего" автомеханика. Можно сказать, что такая "низовая коррупция" является практически неизбежной в бедных странах, при этом внутри самого общества она не считается чем-то зазорным — люди просто выживают как умеют.
Ну и третья причина такого воровства — это отсутствие частной собственности как таковой, в широком понимании этого слова. Фраза "всё вокруг колхозное, всё вокруг ничьё" очень хорошо характеризует ситуацию тех лет — взять "ничьи" дрова или "ничей" металлолом считалось почти нормой и вроде как даже и не воровством.
Итак, в сегодняшнем посте — большой и интересный рассказ о том, как и что именно воровали в СССР.
Воровство в советском общепите.
Пожалуй, в воровать в советском общепите было проще всего с той точки зрения, что воришку было не так-то просто поймат за руку. К примеру, сметану разводили кефиром, забирая остатки себе, кефир разводили молоком. Само молоко тоже воровали, причем весьма изобретательно — чтобы молоко не портилось, в него добавляли пищевую соду, списывая при этом часть молока как "испорченное" и забирая себе домой. Супы варились без мяса (с так называемым комбижиром для видимости мясного навара), после чего при выдаче в тарелку клался кусочек мяса. Кстати, похожие штуки до сих пор проворачивают в некоторых полузаброшенных "государственных" столовых, где в каком-то смысле до сих пор остался СССР.
Отдельным способом воровался чай. Как вы знаете, в советских столовых "чай" готовился в огромных алюминиевых кастрюлях, на которые было положено определенное количество заварки (чаще всего — дешевого чая "грузинский"). Немалую часть заварки отсыпали так сказать "для себя", а в кастрюлю с чаем добавляли жженый сахар, оставляя на ночь на небольшом огне. В результате получалась темно-коричневая жидкость почти без запаха чая.
Воровство в советских продуктовых магазинах.
В принципе, тут всё было похоже на воровство в столовых, но были и свои нюансы. Скажем, советские ГОСТы описывали нормы по усушке и утруске товара — торговцы использовали их по-максимуму, даже если товар не "усушился" — остаток просто воровали. Очень часто более-менее качественные продукты (мясо, колбаса) продавали "из-под прилавка" для "своих", но несколько дороже отпускной розничной стоимости, а полученную разницу клали в карман.
Воровали также и на рынках, обвешивая покупателей (для чего применялись системы хитроумных магнитов и скрытых гирек). Явление было столь массовым, что на рынках были повсеместно распространены т.н. "контрольные весы".
Жульничество в магазинах промтоваров.
Тут всё происходило похожим образом — качественные и дефицитные товары, которые вдруг поступили в продажу, продавались точно так же "из-под прилавка" за несколько большую стоимость. С юридической точки зрения всё было совершенно чисто — вот товар, вот покупатель, вот чек, вот деньги в кассе. "Увидеть" с помощью проверки то, что продавщица положила себе в карман "сверхприбыль", было никак невозможно.
Кроме того, на советской торговле неплохо наживались и всякие ревизоры/проверяющие, которые часто за мелкую (а иногда и не очень) взятку закрывали глаза на мелкие (а иногда и не очень) нарушения. Тут еще следует сказать, что коррупционные связи в советской торговле выстраивались годами, а коррупционные сети насчитывали часто сотни участников. Сейчас эти люди, жившие в то время очень жирно в сравнении с остальной серой массой, очень тоскуют по СССР.
Воровство на заводах и стройках.
Тут всё достаточно просто — тащили всё, что плохо лежало, было плохо прикручено либо легко отливалось/отсыпалось из большой тары. Впрочем, то что было прикручено хорошо — сперва откручивали, а потом тоже воровали. Комплекты инструментов, плашки для нарезания резьбы, стекло, цемент, даже кирпичи — думаю, многие из вас помнят гаражи и балконы, набитые всем этим добром. Видели в гараже у соседа дяди Пети комплект советских надфилей в коробке? Думаете, он его в магазине купил)?
Выносили всё это добро через проходные, либо просто перебрасывали через забор, для чего часто привлекались сообщники. Как-то на просторах интернета мне встретилась целая инструкция о том, как правильно выносить под плащом карданный вал для автомобиля с помощью спеициального противовеса)
Реализовывалось всё украденное либо непосредственно за деньги, либо бартером — за определенные товары или услуги.
Водители с автобаз, трактористы, таксисты.
Эти воровали бензин и соляру (классика), а также запчасти и кузовную краску. Таксисты часто воровали деньги, просто не включая счетчик за поездки. Кроме того, в позднесоветские годы таксисты были часто замешаны в мелком криминале вроде помощи проституткам и нелегальным продавцам спиртного (запрещенного горбачевским "сухим законом").
Теневые производства.
Помните фразу из "Двенадцати стульев" о том, что вся контрабанда делается в Одессе на Малой Арнаутской улице? В принципе, эта фраза была применима ко многой "фирмЕ", что подпольно делалась в СССР — в Советском Союзе существовали целые теневые производства по пошиву той или иной "фирменной" одежды, которые зарабатывали баснословыне капиталы. Считайте сами — фирменные джинсы "Монтана" в СССР стоили 200 рублей (более одной средней зарплаты), самодельные джинсы "под монтану" из такни попроще можно было легко продать рублей за 100-120 — огромные по тем временам деньги.
Шили все эти вещи часто из украденных, списанных либо каких-то неучтенных материалов — в чём были замешаны высокопоставленные люди вплоть до директоров камвольных комбинатов. Время от времени такие схемы накрывались, про некоторые дела даже писала пресса — но я уверен, что неучтенных/нераскрытых схем было более чем в 10 раз больше.
Эпилог.
В общем, как видите, "честные советские граждане" были не такими уж честными — в СССР существовало достаточно массовое бытовое воровство, которым были пронизаны все слои общества. Можно ли обвинять в этом советских граждан? И да, и нет — немалую долю ответственности я бы возложил на саму совковую систему, которая тотальной нищетой и децифиом заставляла людей как-то выживать и крутиться.
А вы помните какие-нибудь случаи мелкого бытового воровства из СССР?
Расскажите, интересно.
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