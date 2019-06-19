Друзья, сегодня будет интересный пост с неизвестными и очень интересными фотографиями Чернобыля — эти фотоснимки сделал мой знакомый Геннадий Цурков,обязательно подписывайтесь на его страничку в fb).

В 1988-89 годах Геннадий работал в Чернобыле в составе научной группы биологов — группа занималась изучением влияния радиации на окружающую среду. Фотодело — одно из хобби Геннадия, и поэтому большинство его чернобыльских снимков — это весьма качественные цветные фото, сделанные на немецкую фотоплёнку. Это очень необычно — в основном, фотографии из Чернобыля тех лет представлены любительскими нечеткими черно-белыми снимками.

Лично меня в фото-подборке Геннадия больше всего поразили кадры остатков Рыжего леса вблизи, а также то, что уже фактически в конце восьмидесятых годов вся Чернобыльская зона была разграблена мародёрами. Итак, в сегодняшнем посте мы вместе с Геннадием Цурковым прогуляемся по окрестностям Чернобыля 1988-89 годов, пишет Максим Мирович в Facebook.

Снимки публикуются впервые.

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02. Фотоснимок, сделанный в 1988 году в селе Копачи. Село известно тем, находится недалеко от ЧАЭС и было закопано спецтехникой, сейчас популярна легенда, что Копачи зарыли якобы из-за "высочайших уровней радиации" — мол дома светились настолько сильно, что пришлось их зарыть. Эта легенда даже перекочевала в игру "S.T.A.L.K.E.R." — тамошние полуразрушенные Копачи — чуть ли не самое радиоактивное место во всей Зоне Отчуждения.

На самом деле всё было иначе — село закопали просто для того, чтобы не оставлять пустые дома в непосредственной близости от ЧАЭС, произошло это в 1990-м году. На фото Геннадия член-корр АН Украины Владимир Долин пробует местную клубнику — никаких "высочайших уровней радиации" в Копачах не было.

03. А вот это — ИМР (инженерная машина разграждения, военная спецтехника на шасси танка), с помощью которой в Зоне отчуждения рушили постройки (в том числе и в Копачах). Сперва экскаватор копал яму, после чего подъезжал ИМР и с помощью специального захвата и отвала сваливал в яму дом. Обратите внимание, что кабина ИМР-а обшита свинцом — это делалось для дополнительной защиты водителя от радиации.

04. Срезанный захват-манипулятор от ИМР-а. В военное время такие захваты должны были разбирать баррикады и перетаскивать поваленные деревья, а в Чернобыле их использовали для работы с высокоактивным мусором — к примеру, подобными захватами собирали крупные обломки из активной зоны реактора в непосредственной близости от Четвертого блока.

Захват на данном фото, скорее всего, срезали по причине большой загрязнённости — чтобы не бросать всю машину. Впрочем, чернобыльские ИМР-ы Зону отчуждения так и не покинули и сейчас ржавеют вблизи стен саркофага.

05. Окраины города Чернобыль в 1988-89 году. Как видим, мародёры уже тогда добирались до всего ценного и полностью раскурочили оставленный автомобиль. А вот дом на заднем плане выглядит вполне прилично, сейчас уже такого не увидишь — практически во всех деревянных домах провалены от времени крыши, а сами дома скрыты густым и непроходимым лесом, в который превратились старые сады.

06. Был у работников Зоны и свой действующий транспорт — на фото Геннадий меняет колесо у "внутризоновских" жигулей — этот автопарк был сформирован из автомобилей жителей Чернобыля и Припяти, которые по причине загрязнения не разрешили вывезти за пределы Зоны. Эти машины использовались для рабочих целей ликвидаторами и учеными, что работали внутри периметра ЧЗО. Каждому автомобилю присваивался "внутризоновский" номер, который наносился на борта, а также на багажник либо крышу — чтобы автомобиль можно было быстро опознать с вертолёта.

07. Вот совершенно уникальный фотоснимок — видео-бар под названием "Сталкер" в Чернобыле, по словам Геннадия по вечерам там время от времени крутили порнуху на экране 3x4 метра) Принято считать, что до начала разработки одноимённой игры (т.е. до начала 2000-х годов) слово "сталкер" ассоциировалось исключительно с героями Стругацких, но никак не с Чернобылем, но как видим, это не так — уже в восьмидесятые годы советские комсомольцы провели чёткую параллель между событиями Чернобыля и "Пикником на обочине".

08. Кадр сделан в непосредственной близости от ЧАЭС. Слева от точки съемки находится станция (оттуда идут ряды многочисленных ЛЭП), справа Рыжий лес, за спиной — мост в город Припять. В центре кадра можно увидеть черную табличку — в те годы в опасных местах Зоны такие часто ставили на обочинах дорог и других местах, фон указывался в рентгенах в час.

09. Одно из самых радиоактивных мест Зоны — поле на месте бывшего Рыжего леса. На горизонте виднеется венттруба и саркофаг Четвертого блока — когда взорвался реактор, то ветер сдувал радиоактивный дым и чад в сторну соснового леса — в течение нескольких часов сосны буквально "сгорели" от радиации и стали ржаво-рыжего цвета, от чего лес и получил своё прозвище.

В 1988-89 году Рыжий лес уже уничтожили — экскаваторы копали специальные траншеи, в которые затем ИМР-ы и бульдозеры сваливали деревья. Просто повалить лес было нельзя — во-первых, это не решало вопрос пожарной безопасности — в случае пожара в поваленном лесу вся радиоактивная "грязь" снова поднялась бы на воздух. Во вторых — это создавало боковые "прострелы" радиации на близлежащие дороги, и поэтому было принято решение закопать деревья в грунт.

10. Попытка "реновировать" территорию — биологи делают на месте Рыжего леса опытные посадки молодых деревьев — но они достаточно быстро "сгорели" из-за высоких полей радиации. На фото Геннадия — выгоревшие молодые сосенки, посаженные на месте Рыжего леса.

11. А вот это дальняя часть леса — её не закапывали, но она тоже пострадала. Геннадий на фото указывает на "сгоревшие" от радиации хвойные деревья — они намного хуже переносят высокие поля радиации, чем лиственные растения и быстро погибают.

12. Сильный кадр — на переднем плане какое-то старое деревенское кладбище, на дальнем плане — Чернобыльская АЭС. Посередине — погибшие от радиации деревья.

13. Кадр слева сделана в районе пруда-охладителя ЧАЭС, за Четвертым блоком. В 1988-89 годах здесь были весьма сильные уровни радиации, от чего плёнка оказалась слегка подсвеченной. На берегу можно увидеть мёртвую рыбу — она погибла не от радиации, а от реагентов, что распыляли с вертолётов. Реагенты, оседаяя, образовывали полимерную плёнку, связывающую радиоактивную пыль, после чего плёнку собирали и вывозили в могильники.

На фото справа — камеры хранения в чернобыльском речном порту, такие были на многих советских вокзалах.

14. Магазин "Припять" в чернобыльском речпорту. Как видим, сохран ещё хороший — окна целы, внутри остались все прилавки и витрины и, судя по всему, двери закрыты на ключ. Видимо, так произошло потому, что здание находится вблизи каких-то действующих объектов.

15. Брошенные баржи в Чернобыле. По мотивам этого места была создана база сталкеров "Скадовск" в игре "S.T.A.L.K.E.R. — зов Припяти".

16. Тоже чернобыльский речпорт:

17. Геннадий на одном из портовых объектов:

18. Портовые краны. Правда, снято это уже не в самом городе Чернобыль, а недалеко от ЧАЭС, за станцией.

19. Больше всего в снимках Геннадия меня поразило то, что уже к 1988-89 году (то есть, спустя всего 2-3 года после аварии) Чернобыльская Зона была уже весьма основательно разграблена и приняла почти такой же вид, какой мы её знаем по снимкам 2000-х годов — началу массового туризма в ЧЗО.

Церковь в селе Красное, разграблена мародёрами:

20. Один из домов в Чернобыле, видна "работа" мародёров по поиску ценных вещей.

21. Ещё один дом. Разбитое пианино и разломанные вещи — видимо, искали тайники с деньгами и ценностями. По словам Геннадия, ещё в восьмидесятые годы из брошенной Припяти мародеры везли целые автомашины, набитые коврами и дублёнками, которые затем сбывали через сеть комиссионных магазинов.

22. Вскрытый в поисках "клада" диван. Если вы живёте в Киеве и имеете ковёр или дублёнку тех лет — не забудьте проверить их дозиметром — не исключено, что там осталась пыль Чернобыля-1986.

23. Слева жуткое фото — плетеная полесская колыбель, возле которой лежит труп собаки. Скорее всего, это собака кого-то из жителей Чернобыля или из Припяти — во время эвакуации людям не разрешалось забирать домашних животных, и их пришлось оставить в Зоне. Позже через военкоматы были призваны охотники, которых отправили в Чернобыль для отстрела бывших домашних питомцев.

На фото справа — засохший на окне кактус.

24. Разграбленная чернобыльская швейная фабрика. Как видите, уже в 1988-89 году мародёры разграбили в Чернобыле буквально всё. На фоне этого смешными и наивными выглядят рассуждения тех, кто хочет поехать в Припять и отыскать квартиру, "про которую все забыли" и где всё осталось "как во времена СССР" — таких квартир не осталось уже к 1990-му году.

25. Тоже швейная фабрика. Надпись на плакате: "Труд в СССР — дело чести, доблести и геройства".

26. Один из сгоревших домов в Чернобыле. Есть версия, что дома поджигали сами пожарные, которых в то время начали сокращать. Сокращения прекратились — прекратились и пожары.

27. Опустевшие чернобыльские подворья:

28. Старый хутор.

Огромное спасибо Геннадию Цуркову за его труд и фото.

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