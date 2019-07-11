Давно хотел написать пост на эту сложную и малоприятную тему. Думаю, что об этом обязательно нужно писать и говорить.

Мародерство в Чернобыльской Зоне отчуждения существовало практически с первого дня появления самой Зоны и в том или ином виде продолжается до сегодняшнего дня. Я бы выделил две крупных волны разграбления ЧЗО — первая волна была в конце восьмидесятых годов, когда мародёры тащили из Припяти бытовую технику, мебель, ковры и всё остальное более-менее ценное. Нужно сказать, что в это время мародёры действовали не слишком активно, так как в Припяти были предприняты меры по охране зданий и недопущения растаскивания вещей, многие из которых представляли прямую радиационную опасность — всё более-менее ценное свезли в магазин "Радуга" (для дальнейшего использования для нужд ЧЗО), а часть вещей вывезли в могильники. Подъезды города находились под сигнализацией, провода которой были подведены на центральный КПП города, а улицы время от времени патрулировала вооруження охрана на БРДМ-2, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Вторая волна началась примерно в конце девяностых годов и активно развивалась в двухтысячные — после того, как Припять окончательно забросили и свернули многие исследовательские проекты, которые базировались на инфраструктуре города. Те немногие бытовые вещи, что находились в то время в Припяти, уже морально устарели не представляли никакой ценности, и "второй волной" в город пришли, главным образом, черметчики и цветметчики — их добычей становился чугун, сталь, медь и алюминий из различных зданий и сооружений. Одна из крупных краж тех лет подробно освещалась в интернете — в Припять приехала целая фура для вывоза из квартир спиленных чугунных батарей.

Итак, сегодня мы пройдёмся по зданиям и сооружениям Чернобыльской Зоны и посмотрим на следы деятельности мародеров.

01. Припять, здание сберегательной кассы. Его разграбили одним из первых, обшарив все сверху донизу в поисках денег и облигаций — полагаю, что это произошло еще во второй половине восьмидесятых годов. Обратите внимание отсутствие остекления лестничной клетки — вот это уже следы деятельности мародеров "второй волны", которые украли огромные алюминиевые окна почти во всех центральных зданиях города, включая сберкассу, ДК "Энергетик", ресторан и многих других.

Честно говоря, я плохо представляю, как можно было провернуть столь масштабную операцию — видимо, охрана на КПП была подкуплена и сделала вид, что не слышит стук перфораторов и не видит выезжающие через КПП фуры, груженые алюминием.

02. Центральный универмаг города. Мягкая мебель появилась здесь со второго этажа этого же здания, где был мебельный отдел — кто-то стащил ее вниз. В девяностые годы в здании еще были целы панорамные окна, но в двухтысячных они исчезли.

Как шутят украинцы, примерно в то же время в Украине появилось пиво "Оболонь" в алюминиевых банках:)

03. Кассы кинотеатра "Прометей". Видимо, их тоже разворовывали еще в восьмидесятых. За решеткой валяются два давно вскрытых металлических сейфа. Вообще кассы и банки грабили в первую очередь — искали сберкнижки, чеки, облигации и деньги.

04. Припятская комиссионка. Здесь валяется куча электрических шкафов из ближайших зданий. Затрудняюсь сказать, кто и когда их сюда притащил.

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05. Магазин хозяйственных товаров. Пожалуй, из всех магазинов Припяти он находится в самом плохом состоянии — внутри не осталось буквально ничего. Вон валяется зеленая рама от какого-то дорожного велосипеда, осталось пару стоек, остатки витрин — и всё. В таком состоянии магазин находится уже очень-очень давно. Думаю, его грабили одним из первых "по наводке", так как знали, что здесь могли быть ценные вещи.

06. Кафе "Припять" на набережной города. Здесь видны следы не просто мародерства, но и настоящего вандализма — перевернутые барные стойки, разбитые остатки плит на кухне. Кафе кто-то просто доламывал.

07. Для предотвращения краж часть бытовой техники в Припяти свезли в огромные помещения центрального магазина "Радуга". Магазин был под сигнализацией примерно до конца девяностых годов. Сейчас все вещи в магазине уже никому не нужны и мародерам неинтересны — время сделало свое дело.

08. Заглянем теперь внутрь жилых домов. Типичный припятский подъезд выглядит вот так. Все почтовые ящики вскрыты, из всех электрических коробок давно украдено все оборудование. В таком состоянии подъезды были уже к концу девяностых годов — в немецком видеофильме про Припять 1999 года электрические коробки уже разломаны.

09. Часто возле подъезда можно увидеть остатки каких-то вещей, которые тащили-тащили, да и не дотащили.

10. Внутри некоторых подъездов можно увидеть закопченный потолок — это уже следы деятельности мародеров "второй волны" — они собирают провода и сжигают изоляцию, чтобы получить чистую медь и алюминий — работа, весьма загадочная для меня непропорциональностью вложенных сил и полученных в итоге средств.

11. Некоторые подъезды буквально завалены остатками разбитой мебели, которую кто-то когда-то вытащил из квартир и бросил на лестнице.

12. Старое кресло у мусоропровода.

13. Остатки разбитой плиты, какого-то раскуроченного электроприбора, вытащенные шкафы и кресла. С пола украли даже несколько квадратных метров плитки. Еще на некоторых этажах валяются срезанные части сантехнических труб — видимо, с них свинчивали медные краны.

14. Металлоконструкции лифтовой шахты пока целые — думаю, это связано только со сложностью их демонтажа без специальных средств и без навыков городского альпинизма.

15. Лифтовая шахта припятской шестнадцатиэтажки. Все оборудование разломано. Вот эти металлические пластинки, напоминающие букву "Ш" — это части сердечника трансформатора, на которые когда-то была намотана медная проволока — сейчас она вся украдена.

16. Коридор одной из припятских "трешек". Все обшарено и вынесено еще в восьмидесятые-девяностые годы — это сделали либо солдаты-дезинфекторы, либо мародеры. Либо и те, и другие.

17. Все квартиры в Припяти выглядят примерно вот так. На одном из форумов когда-то встречал вопрос — реально ли сейчас в каком-нибудь дальнем уголке Припяти найти квартиру, "про которую все забыли", и где все осталось "как в 1986". С абсолютной уверенностью могу сказать, что последняя такая квартира перестала существовать еще в конце восьмидесятых-начале девяностых. Все квартиры в Припяти сейчас вскрыты и разбиты, мародеры побывали в каждой десятки раз. "Стандартная" припятская квартира выглядит так — пустые стенные шкафы в прихожей, диван и остатки разломанной "стенки" в гостиной, пустая спальня, разбитая плита на хухне, детские сандалии и старые фотографии на полу детской. Всё.

Про квартиры писать много не буду, рассказывал о них неоднократно.

18. Крыша шестнадцатиэтажки. Сюда кто-то вытащил старый матрас, который уже успел истлеть. Вполне допускаю версию, что матрас лежит здесь с 1986 года — в Припяти было довольно популярно загорать на крышах зданий. В девяностые годы слышал историю, что кто-то загорал на крыше в злополучный день 26 апреля 1986 года, получив за несколько часов "ядерный загар" (солнце весьма прилично усиливает действие фоновой радиации). Возможно, это произошло именно здесь.

19. Крыши домов. Удивительно, что пока еще не срезаны телевизионные антенны.

20. Электрическая коробка в кинотеатре "Прометей". Один выключатель украли, а другой почему-то оставили.

21. Административные здания кинотеатра. Все двери давно вскрыты, комнаты обшарены.

22. Срезанная батарея, которую почему-то не дотащили до автомобиля.

23. На некоторых подъездах города можно увидеть остатки контактной сигнализации, которая работала в Припяти до начала 1990-х годов.

24. Здание рыбной фермы недалеко от Четвертого энергоблока; она функционировала как научная база примерно до начала 2000-х годов. Как видим, здесь уже тоже все растащено.

25. Бывшая кухня на базе. Из плиты, как всегда, выбиты и украдены конфорки. Что в них ценного? Почему их всегда воруют?

26. Здания ЗГРЛС "Дуга", знаменитого "Чернобыль-2". Возле входа валяется целая куча монтажных ферм от старых вычислительных устройств.

27. Внутри помещений встречаются целые комнаты, заполненные электрическими платами, с которых, видимо, снимали какие-то ценные детали, содержащие золото и платину.

28. Бывшая аппаратная. Вот эти стойки — это остатки старых ЭВМ, работающих, скорее всего, на перфокартах. Внутри ничего нет. Впрочем, я думаю, что в данном конкретном случае это не работа мародеров, а просто оборудование отсюда вывезли.

29. Демонтированный мотор принудительной вентиляции и угловое колено венткороба — а вот это уже совершенно точно дело рук мародеров — сбили с потолка и раскурочили.

30. Лекционная комната из "учебки". Вот в этих пультах из ДСП были какие-то электрические блоки, которые сейчас все выдраны.

31. Электрическая коробка-рубильник возле антенн "Дуги". Внутри остались только механические детали и провода-клеммы.

32. Здание казарм. Вот этот черный потолок — это те же следы костров из проводов, что и в припятских подъездах.

33. Слесарная мастерская. Все ценное давно украдено.

34. На КПП "Чернобыль-2" можно найти вот такие остатки какой-то электроники:

35. В самом городе Чернобыль в нежилой части города сохранились вот такие домики.

36. Внутри все давно разграблено и разбито.

37.

Основная проблема незаконного вывоза вещей, оборудования и материалов из ЧЗО в том, что радиоактивные предметы и материалы попадают в неконтролируемый оборот. Плитка из Припяти сейчас лежит у кого-то дома, переплавленный облученный "чермет" продолжает "светить" в новых деталях, а радиоактивной пылью из старых радиоприемников продолжают дышать люди.

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