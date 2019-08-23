Буквально на днях, глава "ДНР" Денис Пушилин наградил "заслуженными" наградами 15 бойцов 100-го отряда "Народной милиции ДНР "Купол". За отличие, личное мужество и героизм, проявленные в боевых действиях, защитники "недореспублики" были отмечены знаком отличия "Георгиевский крест" IV степени, почетными грамотами и благодарностями.

Эти "херои", стоят на фото по стойке смирно и как собаки на привязи ждут, когда хозяин подарит им "косточку", в виде куска металла.

"ДНР"

Итак, в сети, а именно в группах "VKontakte" появилась другая информация про это мероприятие. 19 августа этого года Д.Пушилин на территории штаба 100 омсбр 1 АК вручал награды личному составу бригады. Интересный момент заключается в том, что на торжестве присутствовали только 30 человек, из них 14 военнослужащих, которые были представлены к так называемым "государственным" наградам, остальные личная охрана Д.Пушилина и представители командования 100 омсбр. Такая вот сложилась ситуация у “лидера ДНР”, что он боится своих же "защитников".

В свою очередь, мирное население также недовольно политикой "государства", так как не знает в чей состав войдет "ДНР" в ближайшем будущем. Жители "республики" в разговорах при упоминании "главы ДНР" называют его "Чепушилин".

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