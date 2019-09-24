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24 сентября • обновлено в 12:44
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Макс Баринов
Макс Баринов
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"ДНР" намерена улучшить жизнь в "недогосударстве"

Приближается дата переписи населения, что это дает жителям "республики"? Основной целью, проведения этого мероприятия, является улучшение жизни жителей "ДНР" и дальнейшее внедрение новых социальных стандартов для развития экономического аспекта (данная информация предоставлена на фото). Впоследствии этого, "народная власть" должна будет сконцентрировать свою роботу на повышении социальных стандартов и улучшении качества жизни. Но правда ли это на самом деле?

Перепись в "ДНР"

Перепись в "ДНР"

Жители "ДНР" уже привыкли жить по принципу: "Одна ложь порождает другую". Так вот, тут та же ситуация.

На фото снизу написано: "Конфиденциальность полученной информации гарантируется". По информации от местных жителей, которые проживают на оккупированной территории, в перечне вопросов по переписи населения будут такие:

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- о других проживающих по данному адресу;

- о недвижимом имуществе, источниках дохода гражданина и в каких направлениях, человек перемещается из "ДНР".

- количество раз пересечения линии разграничения с Украиной;

Также есть информация о том, что вместе с "переписывателями" будут ходить представители "МГБ ДНР". И это только начало, соответственно до самой переписи еще две недели, думаю дальше будет интересней. Так вот, будем следить за этой ситуацией и вскроем весь этот не хитрый план "народной власти ДНР", как они будут улучшать жизнь в "недогосударстве"!

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Тема
Пенсия в Украине
Место
Украина Донецк
Теги
ДНР Новости ДНР Донбасс Новости Донбасса Новости России
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Для майдановской Украины, как для истеричной глупой бабы; Крым - бодрящий холодный душ, а Донбасс - отрезвляющая пощёчина.
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