Приближается дата переписи населения, что это дает жителям "республики"? Основной целью, проведения этого мероприятия, является улучшение жизни жителей "ДНР" и дальнейшее внедрение новых социальных стандартов для развития экономического аспекта (данная информация предоставлена на фото). Впоследствии этого, "народная власть" должна будет сконцентрировать свою роботу на повышении социальных стандартов и улучшении качества жизни. Но правда ли это на самом деле?

Перепись в "ДНР"

Жители "ДНР" уже привыкли жить по принципу: "Одна ложь порождает другую". Так вот, тут та же ситуация.

На фото снизу написано: "Конфиденциальность полученной информации гарантируется". По информации от местных жителей, которые проживают на оккупированной территории, в перечне вопросов по переписи населения будут такие:

- о других проживающих по данному адресу;

- о недвижимом имуществе, источниках дохода гражданина и в каких направлениях, человек перемещается из "ДНР".

- количество раз пересечения линии разграничения с Украиной;

Также есть информация о том, что вместе с "переписывателями" будут ходить представители "МГБ ДНР". И это только начало, соответственно до самой переписи еще две недели, думаю дальше будет интересней. Так вот, будем следить за этой ситуацией и вскроем весь этот не хитрый план "народной власти ДНР", как они будут улучшать жизнь в "недогосударстве"!

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