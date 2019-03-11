Магнитные бури в марте: астрологи резко изменили прогноз

Украинцев 27 и 28 марта ожидают магнитные бури первого уровня G1. Астрономы изменили свои прогнозы, которые касались 11 марта.

Так, в понедельник также ожидалась магнитная буря, но затем эксперты уточнили, что удастся отделаться лишь магнитным возбуждением. Данные доступны на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

26 и 29 марта также будет неспокойно, но до бури все так же не дойдет.

Известно, что метеоудар первого уровня G1 может повлиять на самочувствие людей, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний.

Поэтому люди, которые чувствительны к изменениям в атмосфере, ощутят их влияние. Может возникнуть головная боль, нарушиться работа сердечно-сосудистой системы. Особенно опасными эти периоды являются для людей с хроническими заболеваниями.

Как сообщал OBOZREVATEL, в период магнитных бурь риски для здоровья людей значительно повышаются. Особенно уязвимы в эти дни центральная нервная и сердечно-сосудистая системы.

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