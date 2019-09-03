Люди в панике: Крыму грозит химический Чернобыль из-за России

В оккупированном Россией Крыму забили тревогу из-за строительства огромного тепличного комплекса в Белогорске.

Это грозит масштабным химическим заражением городу из-за обильно используемых в теплице удобрений и гербицидов, сообщает "Крым.Реалии".

Тепличный комплекс станет крупнейшим в Крыму, и будет работать круглогодично, а первый урожай планируют здесь собрать уже в 2020-м.

"Такой огромный тепличный комплекс будет производить объемные выбросы отравленного воздуха прямо на город. Учитывая, что теплица располагается между городом и рекой, а у водоема воздух всегда холоднее, то теплые и более легкие выбросы с тепличного комплекса будут выталкиваться более тяжелым воздухом с речной долины прямиком на жилые массивы Белогорска", – переживает одна из местных активисток.

По словам жителей, экологическая ситуация в Белогорске скоро станет под стать Чернобылю в плане химического отравления.

Химический Чернобыль в Белогорске Крым.Реалии

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму возникла паника из-за нового ЧП. Люди хотят бежать с полуострова.

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