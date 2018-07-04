Люди не поумнели: в сети указали на спортивное сходство Путина и Гитлера

В сети отметили сходство нынешнего российского режима с Третьим Рейхом в вопросе организации массовых спортивных мероприятий.
Фотографии выложил в своем Facebook заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев.
На снимках запечатлены выступления президента РФ Владимира Путина на открытии Чемпионата мира-2018 и фюрера Адольфа Гитлера на олимпийском стадионе в Берлине в 1936 году.
"Присмотритесь. Между этими двумя фото - большая разница. Целых 82 года. За которые человечество вовсе не поумнело", - подписал он фото.
Пользователи согласились с журналистом относительно исторического сходства.
"Человечество - это такое - дальше будет хуже!!! Люди глупеют среди гаджетов", "Только одна разница, если ошибаюсь, поправьте... Тогда - в 33м - Гитлер еще не воевал. А сейчас Путин воюет по всему миру. Сотни тысяч убитых... Реки крови... И на этом фоне - мундиаль", - отмечают комментаторы.
Как сообщал OBOZREVATEL, 16 мая во время трансляции открытия Крымского моста Первый канал российского ТВ сравнил Путина с Гитлером.
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