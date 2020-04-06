Львов простился с отцом Вакарчука: печальные фото и видео

В воскресенье, 5 апреля, в Свято-Покровской церкви во Львове прошла церемония прощания с отцом Святослава Вакарчука – экс-министром образования Иваном Вакарчуком, который ушел из жизни 4 апреля.

Об этом сообщает "Радио Свобода" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

В связи с карантином церемония была камерной. Друзья, родные и коллеги покойного заходили в храм по одному, за чем следили правоохранители. Для всех, кто также хотел попрощаться с Вакарчуком, велась онлайн-трансляция траурных мероприятий.

Во Львове попрощались с Иваном Вакарчуком Радио Свобода

Возле университета имени Ивана Франко, ректором которого был покойный, также почтили память Вакарчука – выставили портрет и цветы, зажгли лампадки.

Во Львове попрощались с Иваном Вакарчуком Радио Свобода

На львовской Ратуше вывесили баннер в память Ивана Вакарчука, который был удостоен в 2010-м году звания "Львовянин года" за выдающиеся достижения в научной, научно-педагогической и организационной деятельности и успешные реформы в области образования.

Во Львове попрощались с Иваном Вакарчуком Радио Свобода

Вакарчук, с согласия семьи, будет похоронен на Лычаковском кладбище 7 апреля, но с участием ограниченного круга людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть отреагировала на смерть Ивана Вакарчука волной скорби.

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