Лунный посевной календарь: когда и что сажать в мае

Говорят, все живое на земле каким-то удивительным образом связано с Луной и ее ритмами. В частности, давно замечено, что растения, посаженные в разные фазы Луны, будут развиваться по-разному: одно будет быстро идти в рост, в то время как второе будет стоять на месте и увядать.

Своими рекомендациями на май для огородников и других любителей флоры с "Обозревателями" поделился астролог Влад Росс.

1 мая – Луна в Скорпионе. Этот знак считается знаком смерти и перерождения. В этот день не рекомендуется ничего сажать, но удачными могут оказаться попытки реанимации, восстановления растений, которые плохо растут. Можно заняться пересадкой или обновлением растений – например, отщипнуть лист у старого растения и посадить его.

2-3 мая – убывающая Луна в Стрельце. Хорошие дни для посадки экзотических растений, ценность которых в большей степени заключена в корне.

Умное Хозяйство

4-6 мая – Луна в Козероге. Это благоприятное время для посадки растений, в которых наиболее ценна подземная часть, например, картофеля, моркови, редиса.

7-8 мая – не рекомендую ничего сажать, поскольку Луна находится в бесплодном знаке Зодиака, в Водолее.

9-10 мая – прекраснейшие дни для посадки, особенно картошки, морковки.

11-13 мая – Луна будет ущербной, поэтому лучше ничего не сажать. Но это лучшее время для того, чтобы сжечь какой-то мусор на огороде, а также для его удобрения.

14-15 мая – очень хорошие дни. Луна в Тельце, суперплодородном знаке Зодиака.

16-17 мая – сажаем цветы и плодовые растения. Этому способствует Луна в Близнецах.

18-19 мая – хорошие дни для посадки всего, в чем ценится надземная часть, например, кукурузы, проса, пшеницы. Луна будет расти и находиться в Раке, а Рак символизирует мощную водную стихию.

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20-21 мая - лучше ничего не сажать, кроме кукурузы, подсолнуха и других растений желтого и оранжевого цвета, поскольку Луна будет находиться во Льве, которым управляет Солнце.

Домашнее растение

22-23 мая – ничего не сажаем, потому что Луна будет находиться в бесплодном знаке Зодиака.

24-26 мая – Луна будет в Весах. Дни благоприятны для работы с растениями, символизирующими красоту. Оранжереи, цветы, эстетика.

GoodFon

27-28 мая – очень хорошие дни для пересадки, обрезки растений и других процедур, связанных с возрождением к новой жизни.

29-31 мая – прекрасное время для удобрения почвы, но от посадки лучше воздержаться.

Как писал "Обозреватель", ранее Влад Росс озвучил благоприятные и неблагоприятные дни для стрижки и покраски волос в мае.