Лунный календарь стрижек на июнь 2018: благоприятные дни

Удачная или неудачная прическа зачастую зависит не только от профессионализма вашего парикмахера, но также и от того, в какой именно день вы ее сделали.

По крайней мере, в этом убеждены те, кто увлекается астрологией.

OBOZREVATEL предлагает вашему вниманию тематические рекомендации астролога Влада Росса на июнь месяц.

yorick.kz

1-2 июня – в эти дни можно постричься, если вы не хотите лишних волос на голове. Хорошее время для удаления нежелательных волос, для депиляции.

3 июня – если сделать стрижку в этот день, волосы будут непослушными и плохо лежать. Но день хорош для покраски волос в рыжий цвет.

4 июня – идеальный день для завивок и "кучерявых" причесок.

5-6 июня – не рекомендую стричься. Можно пойти в парикмахерскую только в том случае, если вы хотите побриться налысо.

7 июня – хороший день для избавления от нежелательной растительности на спине, груди и так далее. Прически лучше не делать.

8-9 июня – лучшие дни для стрижек в этом месяце. Луна будет ущербной, так что волосы не будут быстро отрастать, но будут хорошо лежать.

10-11-12 июня – в эти дни рекомендую не стричься в принципе.

13 июня – самый худший день для стрижки в этом месяце. Следует отложить все манипуляции с волосами.

14-15 июня – хорошие дни для новых дизайнерских решений, для наращивания волос.

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16-17-18 июня – блестящее время для всех причесок. Очень быстрый рост волос, очень густая шевелюра. Можно пробовать новые необычные прически. Эти три дня можете использовать для творческих экспериментов.

19-20 июня – хорошие дни для традиционных причесок. Волосы будут быстро расти. В это время можно менять своего парикмахера, находить какие-то новые решения.

21-22 июня – благоприятные дни для стрижек, а также покраски волос, особенно для перекрашивания в блондинок. Можно экспериментировать с макияжем, нарастить брови, покрасить ногти или сделать что-то еще.

23-24 июня – лучшие дни для выпадения волос. Если в этот день вас пострижет человек, который никогда вас не стриг, это может закончиться выпадением волос. Не рекомендую делать стрижки, но депиляция будет уместна. Кстати, это худшее время с точки зрения порчи – внимательно следите, чтобы какая-то гадалка не отрезала у вас прядь волос.

25-26-27 июня – рекомендую стричься тем, кто не хочет, чтобы волосы быстро отрастали, но были пышными и мягкими. Стрижки хороши для людей с жирными волосами и не очень хороши для тех, у кого густой волос.

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28-29-30 июня - лучше не стричься. Волосы будут непослушными, жесткими. Даже опытные парикмахеры в эти дни могут допускать ошибки. Но для тех, кто хочет перекраситься в черный цвет, 29 июня – лучший день.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Влад Росс озвучил прогноз на неделю с 28 мая по 3 июня.