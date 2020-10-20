Лучшие скидки недели в онлайн-магазинах: OBOZREVATEL сделал подборку
На этой неделе в разделе Промокоды от OBOZREVATEL можно найти скидочные предложения по туризму, дополнительную скидку на товары для красоты, а также заказать пиццу с 70% дисконтом.
В разделе представлены лучшие акционные оферты от украинских и международных интернет-магазинов:
Фокстрот – действует до 40% скидки на технику для кухни
Aliexpress – можно найти купон на дополнительную скидку 20$ на покупку женской обуви
Answear – можно найти промокод на дополнительную скидку 11% при оформлении заказа на сумму от 1300 гривен
Ilmolino – каждый понедельник дейстсвует акция – 70% скидки на вторую пасту при заказе доставки
Eva – действует скидка до 40% на косметику Max Factor, а также на профессиональные средства по уходу для волос
Сhicco – действуют скидки до 80% на детскую одежду и обувь
Iherb – дарит дисконт 15% на горящие предложения от брендов недели
Booking – есть возможность забронировать проживание в лучших отелях и хостелах со скидкой 15%