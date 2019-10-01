"Лучше не бывает": синоптик дала непредсказуемый прогноз на 2 октября в Украине

На территории всей Украины в среду, 2 октября, будет солнечная и теплая погода. Дождей ожидать не следует, а температура достигнет до +19...+24 градусов.

В ближайшие дни больше такая погода не предвидится. Об этом написала известный украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Везде, в каждой области, будет солнце и будет тепло. То есть вся Украина без исключения будет принадлежать сухой воздушной массе. Температура воздуха – лучше не бывает – ожидается в пределах +19...+24 градусов", – отметила она.

Синоптик дала непредсказуемый прогноз на 2 октября в Украине

По ее словам, единственное, что может нарушить "идиллию" – порывистый ветер.

Диденко добавила, в Киеве будет сухо и тепло, в течение дня температура достигнет более +20 градусов.

"Уже 3 октября на западе Украины резко изменится погода, пойдут дожди и похолодает. В дальнейшем, до конца недели, похолодание охватит большую часть страны", – предупредила синоптик.

Прогноз погоды. Карта Facebook Натальи Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, начало октября в Украине порадует хорошей погодой, хотя возможны небольшие дожди в начале и в конце первой десятидневки. Начало же ноября в Украине будет теплым, однако уже в середине месяца выпадет снег.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!