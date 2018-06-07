УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Мирослав Гай
Мирослав Гай
Военный журналистВсе статьи автора

Льонька створював світи, які потім жили за його правилами

1.7тЧитать новость на украинском
Myroslav Hai

17 год -

Отже, я бачив тіло. Я огледів його уважно, прискіпливо, майже без жодних емоцій.

Від найпершого дзвінка і до приїзду на кладовище - я сумнівався.

Було багато нестиковок, незрoзумілостей. Не було контактів з рідними.

Тепер картина прояснилася.

Льонька Кантер звів рахунки з життям.

Він вистрілив в себе з автомата АКС74.

Перед останнім кроком Льоня залишив листи, в яких чітко написав, що і як треба зробити після, а також роз'яснення свого рішення.

Окрім цього, було записані відеозвернення до рідних і.... відео самого самогубства.

Воно є у поліції.

Я бачив його, воно не викликає у мене сумнівів. Це кінець.

Родичі, по зрозумілих причинах, забороняють будь кому розповсюджувати чи публікувати це відео. Вважайте це їх офіційною заявою.

Про зброю. Був знайдений автомат, пару магазинів з набоями та пару гранат РГД-5. Вони, можливо, були привезені Льонькою з ДАПУ, де він був під час знімання фільму "Добровольці Божої Чоти".

Тепер про причини. Чому успішний та популярний чоловік пускає собі кулю в голову? Мені ще треба все це осмислити, перечитати листи та передивитися відео.

Особисто я, як його друг, а ми були разом з 13ти років, багато чого зробили разом, зневажаю цей крок. І якби я міг зараз йому щось сказати, то я б дав йому в пику, але...

Та я поважаю його як особостість, і як людина, що його любить, спробую для себе зрозуміти причини та мотиви.

Тому маю намір прочитати все з його послань, що мені дозволять прочитати та побачити.

Ми завжди з ним змагались, ще з юнацтва. У нас була гонитва за лідерством.

Ми змагалися в силі, акторстві, режисурі, пластиці, пригодах....

Льонька створював світи, які потім жили за його правилами. Це були світи творчості та пригод. Хтось оселявся там, а хтось, як я, проходив їх кометою чи метеором, повертаючись кожні сто років.

Ми наслідували один одного. Я, заряджаючись від нього, робив свої проекти, створив свій продакшн, а він пішов у Національну Гвардію, на війну, після того як відвідав мене в частині. Тут Льонька, чи не єдиний раз, був другим)))

До останнього я сподівався на містифікацію з його боку. Він був майстер вражати.

Скільки кілометрів доріг було пройдено разом? Десятки тисяч?

На похороні співали пісню Жовті Стрічки, а це наша пісня. Її грав ВГ, а я читав той клятий приспів від села до села, блукаючи Україною.

Співали "Ой у лузі Калина...", а це ми співали в Пекіні по дорозі в Тибет, коли нас затримувала поліція, за те, що ми зібрали натовп місцевих на куштування томатного супу.

Ми пережили тьму пригод.

Я б не побачив і половини побаченого, не зробив багато важливого безглуздя, якби не Льонька.

Він врятував мене на Майдані, коли заховався серед тітушок, вкрав у них маркувальну стрічку, яку вони вішали для розрізнення та передав її мені у квартиру, де ми сховалися після бою та розгрому 18 лютого...

Тепер він, виявляється, втомився...

Льонька біг швидше за всіх, за ним було неможливо угнатись... Ось і прибіг першим.

Я знаю, що ми більше не побачимось. Принаймі у людській подобі і за життя. І після теж.

Це втрата людська, втрата національна.

Бажаю тобі миру, брате, та спокою, якого за життя ти не знайшов.

Я тебе люблю, то ж, може, колись і пробачу.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Мирослав ГайМирослав Гай
Персона
Леонид Кантер
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Мирослава Гая
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
7
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги