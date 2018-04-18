Верховний Суд у справі ВС/КЦС № 537/4429/15-ц від 14.03.2018 визначив правову позицію, згідно з якої шкода, яка завдана лікарською помилкою має бути відшкодована медичною установою, де здійснювалися відповідні медичні маніпуляції.

Так, відповідно до справи, жінка звернулася із позовною заявою до пологового будинку про відшкодування матеріальної та моральної шкоди завданої внаслідок безпідставної стимуляції пологової діяльності, що призвела до загибелі новонародженої дитини.

За матеріалами справи позивачка була госпіталізована до пологового будинку у зв’язку із вагітністю. При цьому лікарями було встановлено діагноз "Обвиття пуповини навколо шиї плода".

Після госпіталізації лікарями було прийнято рішення про стимулювання родозбудження.

Проте такі дії з позивачкою не узгоджувались та було прийнято на власний розсуд лікарів.

У подальшому цій породіллі було зроблено кесарів розтин, на що вона та її чоловік погодились. Але ж на 7 день дитина померла внаслідок гіпоксичного ураження мозку.

У зв’язку із цим позивачка просила визнати заходи штучного родозбудження без її згоди незаконними та стягнути з пологового будинку завдану їй майнову та моральну шкоду.

Рішенням суду першої інстанції позов задоволено частково – дії лікарів визнано незаконними,проте у стягненні матеріальної та моральної шкоди відмовлено.

Апеляційний суд у своїй ухвалі вказав на обґрунтованість вимог позивачки про відшкодування моральної шкоди, проте відмовив у їх задоволенні у зв'язку з тим, що позов подано до неналежної особи.

В свою чергу Касаційний цивільний суд скасував рішення нижчестоящих судів та задовольнив позовні вимоги в частині стягнення моральної шкоди.

В своїй ухвалі КЦС зазначив, що за нормами частини першої статті 1167 ЦК України моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини.

Таким чином у правовідносинах щодо відшкодування шкоди діє презумпція винуватості заподіювача шкоди: не позивач доводить наявність вини відповідача, а відповідач доводить відсутність своєї вини.

Міський пологовий будинок є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий рахунок в банку, печатку суб'єкта господарювання із власним найменуванням встановленого зразка, штампи та інші реквізити юридичної особи, здійснює бухгалтерський облік, веде статистичну звітність у встановленому законом порядку (пункт 1.3. Статуту).

Згідно з пунктом 1.4. розділу 1 Статуту міський пологовий будинок може від свого імені укладати договору, набувати майнові та особисті права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у всіх судових органах.

Таким чином апеляційний суд дійшов помилкового висновку про те, що пологовий будинок є неналежним відповідачем у цій справі.

А отже, представники пологового будинку мають відшкодувати шкоду, яка була завдана позивачці.

У разі наявності необгрунтованих дій лікарів, необхідно звернутися за правовою допомогою до адвоката, щоб останній зміг зібрати необхідні докази та у судовому провадженні стягнути відшкодування за завдану шкоду!