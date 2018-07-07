Умер Герой Украины Левко Лукьяненко

В Киеве, 7 июля, в больнице умер украинский диссидент, один из авторов акта "О Независимости Украины", Герой Левко Лукьяненко. Ему было 89 лет.

"Мы не спасли Левка. Он покинул нас", - сообщил писатель, экс-парламентарий Владимир Яворивский на своей странице в Facebook.

Ранее стало известно, что Левко Лукьяненко попал в реанимацию. Украинцев попросили помолиться за его здоровье.

Руководство страны выразило соболезнования в связи со смертью Героя Украины.

"Смерть вырвала у нас того, кто был живым символом несокрушимости украинского духа, кто завоевал нам Независимость Украины в ХХ веке - Левка Лукьяненко. Его не сломали советские концлагеря, не испугала нынешняя российская агрессия. Он передал нам главный огонь своей жизни - любовь к Украине. Он из когорты настоящих Героев! А они не умирают. Вечная память..." - написал президент Петр Порошенко на свой странице в Facebook.

"Умер Левко Лукьяненко. Человек, который всю свою жизнь посвятил служению Украине. Борьбе за ее свободу и независимость. Настоящий Герой Украины. Покойтесь с миром, Левко Григорьевич...", - отметил в своем Facebook премьер-министр Владимир Гройсман.

"Это большая утрата для украинского народа", - прокомментировал происшествие спикер Рады Андрей Парубий в Twitter.

Помер видатний українець, автор Акту проголошення Незалежності України, український дисидент, Герой України, народний депутат України @verkhovna_rada багатьох скликань Левко Лук'яненко. Це велика втрата для всього українського народу! Вічна пам'ять і вічна слава! pic.twitter.com/8QbESgdxT2 — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 7 июля 2018 г.

В комментариях под постом Яворивского украинцы также выразили соболезнование в связи со смертью Лукьяненко.

"Земля ему пухом. Пусть покоится с Богом... Царство Небесное Великому украинцу", "Очень жаль! Человек-эпоха!! Совесть украинской нации!", "Великий человек... Великий украинец... Пусть земля будет пухом...", - пишут пользователи.

Напомним, что 24 августа Лукьяненко должно было исполниться 90 лет. За свою патриотическую позицию он дважды получал тюремные сроки и отсидел 26 лет своей жизни в советских лагерях и тюрьмах.

Изначально, в 1961 году, он вовсе был приговорен к расстрелу за антисоветские взгляды, но эту меру наказания заменили на заключение.

После освобождения в 1976 году он вошел в состав группы основателей Украинской хельсинской группы, однако в 1977 снова был приговорен к 10 годам заключения и пяти годам ссылки. На свободу он вышел лишь в 1988 году.

Читайте в материале OBOZREVATEL, чем известен легендарный Герой Украины Левко Лукьяненко.