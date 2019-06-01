Жара до +37° и дожди: появился детальный прогноз погоды на лето в Украине

Погода в Украине на протяжении первых месяцев лета будет жаркой и довольно дождливой. "Пики" температур ожидаются 12-16 июня и 22-31 июля.

Подробным прогнозом на июнь-июль 2019 года в эфире ObozTV поделился народный синоптик Леонид Горбань.

До 11 июня, по данным Горбаня, температура будет держаться на комфортном уровне +29… +31 °C.

"Сильная жара этим летом ожидается 12-16 июня. Это всего 3-4 дня. Температура поднимется до +35… +37 °C", – сообщил он.

Самый жаркий период, по его словам, выпадет на 14 и 15 число. А после 16-го температура вновь спадет до +29… +30 °C.

Кроме того, в июне народный синоптик прогнозирует 4 циклона с дождями. В частности, он ждет осадки со 2 по 3 июня, с 6 по 8-го, 12, 17-19 и небольшой дождь 26-27 июня.

Горбань уточнил, что циклон 12 июня затронет только южные области. А вот остальные пройдут и на севере. На востоке ожидаются только "остаточные явления от этих циклонов, кратковременные дожди".

В июле, рассказал он, с 1 по 17 число будет держаться стабильная температура в пределах +29… +32 °C.

Тех, кто собирается отдыхать на юге Украины, Горбань предупредил о нескольких периодах осадков: с 4 по 6 июля, с 18 по 21, 25-26 и 30-31.

"Самая сильная жара просчитывается в июле с 22 числа до конца месяца. +35… +37 °C", – отметил синоптик.

Этим летом украинцев ожидает жара и дожди pexels.com

Как писал OBOZREVATEL, ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что в первые дни лета, 1-2 июня, на территории Украины ожидаются дожди с грозами, на юге и востоке – жара +27... +32 °C, на остальной территории от +19 до +26 °C.

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