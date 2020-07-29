Лето в Украине может длиться четыре месяца: метеоролог предупредила об изменении климата.

Начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко заявила, что из-за глобального изменения климата лето в Украине может длиться не три, а четыре месяца.

Об этом сообщает Сегодня. По словам Адаменко, жара и засуха становятся для Украины все более катастрофическими.

"Сейчас в Украине периоды мощной жары меняются рекордными ливнями, участились смерчи. Такие перепады стихии можно назвать климатическим шоком. Лето в этом году может длиться не три, а четыре месяца, до конца сентября, и вся осень будет теплой", – отметила метеоролог.

Отметим, что вместе с тем народный синоптик Леонид Горбань ранее заявлял, что, по его прогнозам, осень в Украине наоборот ожидается холодная и сырая. Уже сентябрь, в отличие от предыдущих лет, окажется по-настоящему осенним, дождливым. Летнего тепла хватит всего на первые пять дней сентября, затем зарядят дожди и похолодает до +12..+14 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые отмечают, что на Земле неумолимо меняется климат.