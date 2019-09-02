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Лето продолжается: синоптики дали жаркий прогноз погоды в Украине

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В Украине в понедельник, 2 сентября, ожидается жаркая и солнечная погода. Температура воздуха достигнет +32 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. Жарче всего при этом будет на юге страны. В западных регионах возможен дождь.

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Температура воздуха на западе достигнет +31 градуса, ожидается гроза. В центре Украины солнечно и до +31. На востоке до +28, а на юге +31 градуса.

При этом похолодает в стране уже со вторника. Температура воздуха резко снизится до +23 градусов на западе.

Лето продолжается: синоптики дали жаркий прогноз погоды в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре ожидается почти летняя погода с комфортными дневными температурами и умеренными осадками.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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