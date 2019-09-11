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11 сентября • обновлено в 22:08
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Лето не отступает: синоптики дали свежий прогноз погоды по Украине

3.7т Читать материал на украинском

В Украине в четверг, 12 сентября, ожидается теплая погода без осадков.

Об этом говориться в прогнозе Укргидрометцентра. Во всех областях страны синоптики обещают переменную облачность.

Средняя дневная температура составит от +26 до +28, ночная от +11 до +13 градусов (в Карпатах от +5 до +9).

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Иллюстрация. Погода

Иллюстрация. Погода

pexels.com

Днем на востоке и западе будет на несколько градусов прохладнее, чем в центре, (от +24...+27 против +26...+28). На юге ожидается до +29 градусов.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с; в Приазовье и Крыму – северо-восточный, 5-10 м/с, отдельные порывы до 15-20 м/с.

Лето не отступает: синоптики дали свежий прогноз погоды по Украине

Скриншот

Лето не отступает: синоптики дали свежий прогноз погоды по Украине

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, наслаждаться летней погодой в сентябре остается совсем недолго. Синоптики рассказали, когда в Украине начнется первое похолодание.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Теги
погода Укргидрометцентр
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