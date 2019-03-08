Вслед за ЕС: отменит ли Украина перевод часов и как скажется на здоровье

В Европейском Союзе всерьез решили попрощаться с переводом часов. Комитет по вопросам транспорта Европарламента одобрил отмену перехода на летнее и зимнее время в Евросоюзе с 2021 года. Как ранее неоднократно заявляли в отечественном Кабинете министров, вслед за европейцами так поступят и в Украине.

Как это будет и есть ли смысл — в материале OBOZREVATEL.

Главное:

Большинство граждан стран-членов ЕС поддерживают идею отказаться от перевода часов. Поэтому европейские чиновники уже взялись за ее реализацию;

В украинском Кабмине также заинтересованы перенять опыт ЕС. Вполне возможно, что после соответствующего решения наша страна тоже откажется от перехода;

Врачи и экономисты заверяют — никакого вреда от такого решения не будет.

Что хотят сделать в ЕС

Еврокомиссия 5 июля 2018 года запустила на своем сайте онлайн-голосование, где каждый житель может поддержать идею отменить практику сезонного времени. Примерно 80% (4,6 миллиона человек) проголосовавших выступили за.

На данном этапе она должна быть согласована со всеми институциями ЕС, а на финальном — одобрена странами-членами организации.

"Нам нужна долгосрочная стратегия и общеевропейский гармонизированный подход, поскольку внутреннему рынку и транспортном сектора потребуется некоторое время, чтобы приспособиться к изменениям", — заявил депутат от Социал-демократической партии Германии Измаил Ертуг.

Идею с переходом на единое время поддерживают и в Британии. В случае выхода страны из ЕС, органы власти примут решение остаться на “зимнем” или “летнем” времени.

При чем тут Украина

С идеей оставить в прошлом перевод часов выступило Министерство экономического развития и торговли. Там пояснили, что если решение примет ЕС, то Кабмин незамедлительно проработает механизм отмены летнего времени в Украине.

Правда, в пресс-службе ведомства уточнили, что экономического обоснования перехода на летнее время пока еще нет. Как и каких-либо расчетов об изменениях в потреблении электроэнергии.

Практика перевода часов официально утверждена постановлением Кабмина еще в 1996 году. Согласно принятым нормам, переход на зимнее время в Украине происходит ежегодно в последнее воскресенье октября, на летнее — в последнее воскресенье марта.

Как повлияет на здоровье и есть ли в этом смысл

Об отсутствии реального экономического эффекта от ежегодного перехода на то или иное время в комментарии OBOZREVATEL заявил замдиректора по научной работе Института общей энергетики НАН Украины Виктор Белодед.

“Для Украины, которая находится в одном часовом поясе — смысла в переходе на летнее и зимнее время не вижу никакого. Единственное, может возникнуть небольшая проблема для крайних восточных и западных территорий, но тут необходимо просто сместить начало и конец рабочего дня. Особых трудностей не будет, всем станет удобнее”, — пояснил научный сотрудник.

По мнению эксперта в сфере энергетики Геннадия Рябцева, на сегодняшний день нет расчетов, которые бы подтверждали целесообразность перевода стрелок часов.

"Раньше были проблемы с нехваткой электроэнергии в пиковые часы. Для этого надо было смещать их, растягивать на несколько часов утром и вечером. Сейчас такой проблемы нет. Человекоцентричная политика, которая реализуется в странах Европейского Союза, состоит в том, что, когда смещаются часы, это физиологически вредит человеку. Исходя из этого тезиса, человек ставится выше вопросов экономии электроэнергии", – объяснил эксперт в эфире ObozTV.

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При этом влияние на здоровье от перевода часов есть, но оно минимальное. Надо в это время больше обращать внимание на советы относительно правильного образа жизни.

"Влияние есть. Нельзя сказать, что оно очень большое, но для людей, которые имеют хронические заболевания, особенно сердечно-сосудистые и диабет, которые тяжело меняют свой режим дня и зависят от биоритмов — для них в первые дни будет стрессовая ситуация и возможно ухудшение здоровья", — подчеркнул в беседе с OBOZREVATEL главный врач Киевского городского центра здоровья Отто Стойка.

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