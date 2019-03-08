|Общество
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Виталий Тысячный
Виталий Тысячный
ЖурналистВсе статьи автора

Вслед за ЕС: отменит ли Украина перевод часов и как скажется на здоровье

26.3тЧитать материал на украинском

В Европейском Союзе всерьез решили попрощаться с переводом часов. Комитет по вопросам транспорта Европарламента одобрил отмену перехода на летнее и зимнее время в Евросоюзе с 2021 года. Как ранее неоднократно заявляли в отечественном Кабинете министров, вслед за европейцами так поступят и в Украине.

Как это будет и есть ли смысл — в материале OBOZREVATEL.

Главное:

  • Большинство граждан стран-членов ЕС поддерживают идею отказаться от перевода часов. Поэтому европейские чиновники уже взялись за ее реализацию;

  • В украинском Кабмине также заинтересованы перенять опыт ЕС. Вполне возможно, что после соответствующего решения наша страна тоже откажется от перехода;

  • Врачи и экономисты заверяют — никакого вреда от такого решения не будет.

Что хотят сделать в ЕС

Еврокомиссия 5 июля 2018 года запустила на своем сайте онлайн-голосование, где каждый житель может поддержать идею отменить практику сезонного времени. Примерно 80% (4,6 миллиона человек) проголосовавших выступили за.

На данном этапе она должна быть согласована со всеми институциями ЕС, а на финальном — одобрена странами-членами организации.

Новости
Перевод часов отменят? Как перейти на зимнее время и к чему готовиться украинцам

"Нам нужна долгосрочная стратегия и общеевропейский гармонизированный подход, поскольку внутреннему рынку и транспортном сектора потребуется некоторое время, чтобы приспособиться к изменениям", — заявил депутат от Социал-демократической партии Германии Измаил Ертуг.

Вслед за ЕС: отменит ли Украина перевод часов и как скажется на здоровье

Идею с переходом на единое время поддерживают и в Британии. В случае выхода страны из ЕС, органы власти примут решение остаться на “зимнем” или “летнем” времени.

При чем тут Украина

С идеей оставить в прошлом перевод часов выступило Министерство экономического развития и торговли. Там пояснили, что если решение примет ЕС, то Кабмин незамедлительно проработает механизм отмены летнего времени в Украине.

Новости
Переход на летнее время: как это отражается на здоровье

Правда, в пресс-службе ведомства уточнили, что экономического обоснования перехода на летнее время пока еще нет. Как и каких-либо расчетов об изменениях в потреблении электроэнергии.

Вслед за ЕС: отменит ли Украина перевод часов и как скажется на здоровье

Практика перевода часов официально утверждена постановлением Кабмина еще в 1996 году. Согласно принятым нормам, переход на зимнее время в Украине происходит ежегодно в последнее воскресенье октября, на летнее — в последнее воскресенье марта.

Как повлияет на здоровье и есть ли в этом смысл

Об отсутствии реального экономического эффекта от ежегодного перехода на то или иное время в комментарии OBOZREVATEL заявил замдиректора по научной работе Института общей энергетики НАН Украины Виктор Белодед.

“Для Украины, которая находится в одном часовом поясе — смысла в переходе на летнее и зимнее время не вижу никакого. Единственное, может возникнуть небольшая проблема для крайних восточных и западных территорий, но тут необходимо просто сместить начало и конец рабочего дня. Особых трудностей не будет, всем станет удобнее”, — пояснил научный сотрудник.

По мнению эксперта в сфере энергетики Геннадия Рябцева, на сегодняшний день нет расчетов, которые бы подтверждали целесообразность перевода стрелок часов.

"Раньше были проблемы с нехваткой электроэнергии в пиковые часы. Для этого надо было смещать их, растягивать на несколько часов утром и вечером. Сейчас такой проблемы нет. Человекоцентричная политика, которая реализуется в странах Европейского Союза, состоит в том, что, когда смещаются часы, это физиологически вредит человеку. Исходя из этого тезиса, человек ставится выше вопросов экономии электроэнергии", – объяснил эксперт в эфире ObozTV.

Смотрите видео по теме:

При этом влияние на здоровье от перевода часов есть, но оно минимальное. Надо в это время больше обращать внимание на советы относительно правильного образа жизни.

"Влияние есть. Нельзя сказать, что оно очень большое, но для людей, которые имеют хронические заболевания, особенно сердечно-сосудистые и диабет, которые тяжело меняют свой режим дня и зависят от биоритмов — для них в первые дни будет стрессовая ситуация и возможно ухудшение здоровья", — подчеркнул в беседе с OBOZREVATEL главный врач Киевского городского центра здоровья Отто Стойка.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Виталий ТысячныйВиталий Тысячный
Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Поделиться в Facebook
11
Комментарии
10
12
Смешно
31
Интересно
3
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пушненка Семен
Пушненка Семен
Поздняк уже сосать, хохлы!))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
k Konstantin
k Konstantin
Когда старому индейцу объяснили причины перехода с зимнего на летнее время, он сказал: — Только правительство может искренне верить в то, что, отрезав фут сверху одеяла, и пришив его снизу, можно удлинить одеяло.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Для скакуасов, главное следить что хозяин скажет!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
3
2 из 5 ответов | показать все
Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Ukr Igore, какуасик подпиндоский, не тебе шавке подзаборной указывать, что должны делать настоящие украинцы!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Ukr Igore
Ukr Igore
Петренко Амадеус, Не звіздякай. Ошиваєшся тут москальська сука. Геть пішов
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги