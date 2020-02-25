Леся Украинка родилась 149 лет назад: лучшие цитаты поэтессы про Украину

149 лет со дня рождения легендарной украинской поэтессы Леси Украинки исполняется 25 февраля 2020 года. Она вдохновила становление украинского освободительного движения, а ее жизнь стала настоящим примером патриотической борьбы.

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с самыми яркими и сильными цитатами одной из самых известных женщин Украины.

Самое известное фото Леси Украинки

Леся Украинка (Лариса Петровна Косач) родилась в Новограде-Волынском, 25 февраля 1871 года. Ее отцом был помещик Петр Косач, а матерью – Елена Пчилка, знаменитая украинская детская писательница, сестра известного ученого и общественного деятеля Михаила Драгоманова.

Малороссийство – это не политика и даже не тактика, лишь всегда априорная и тотальная капитуляция.

Первые пьесы Леся Украинка начала писать еще в пять лет. Первое стихотворение вышло из-под ее пера в девять лет, это был стих "Надежда", написанный после того, как тетю Леси Украинки, Елену Косач, отправили в ссылку. А уже в 1884 году львовский журнал "Зоря" впервые напечатал стихи поэтессы – "Сафо" и "Конвалия".

Леся Украинка в детстве

Терпеть кандалы – всемирный стыд, забыть их, не разбив – худший стыд.

В середине 1880-х годов семейство Косачей переехало в Киев, где Леся Украинка стала соосновательницей литературного кружка "Плеяда". На это время приходится самый активный период ее творчества – за десять лет поэтесса написала более сотни стихотворений и издала три своих сборника. Позднее, в 1890-х годах, Леся Украинка занялась драматургией, фактически создав новый жанр: драматическую поэму. Из-под ее пера вышли легендарные произведения – "Одержимая", "Кассандра", "Каменный хозяин" и "Лесная песня".

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Леся Украинка большую часть своей жизни находилась под негласным полицейским надзором, а имперская цензура неоднократно запрещала ее произведения. Большую часть своих работ поэтесса была вынуждена публиковать зарубежом – в Берлине, Дрездене и Праге. Позднее советская власть старательно цензурировала ее работы, ведь Леся Украинка неоднократно высмеивала марксизм, россиян, и создавала новые яркие образы будущего украинского освободительного движения.

А в сердце только ты, единственный мой, любимый родной край!

Почти вся жизнь гениальной украинки прошла в борьбе с туберкулезом костей. Она перенесла несколько операций, а в 1907 году ей диагностировали еще и туберкулез почек и легких. Именно из-за него она умерла в августе 1913 года во время пребывания на лечении в Грузии. Леся Украинка похоронена на Байковом кладбище в Киеве.

Похороны Леси Украинки

Как ранее сообщал OBOZREVATEL в США умер украинский поэт Богдан Рубчак. Он скончался в больнице, на 84 году жизни.

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