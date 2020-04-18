Главная Новости
18 апреля • обновлено в 14:24
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Леса на Житомирщине горят из-за добычи янтаря – Тышкевич

710
Читать материал на украинском

Пожары в Житомирской области являются следствием масштабной добычи янтаря в регионе.

Как написал в Facebook эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Игар Тышкевич, добыча янтаря – это обезвоживание земли, так как грунтовые воды опускаются после массовой выкачки мотопомпами воды из ближайших болот и родников.

Последствия пожаров в Житомирской области

Последствия пожаров в Житомирской области

Также, по его словам, в местах добычи янтаря остается очень много сухих ломанных веток.

"Зайдите на любую (даже легальную) украинскую вырубку и оцените количество веток, хвороста, который остается после. Ну и санитарная чистка леса проводилась, видимо, во времена давние и покрытые мраком легенд", – отметил эксперт.

Он считает, что низкие грунтовые воды, засуха, отсутствие реальных штрафов за посещение лесов в пожароопасный период, а также отсутствие свежих противопожарных просек, привели к возникновению пожаров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Овручском районе Житомирской области лесные пожары, которые начались еще 16 апреля, уничтожили не только лес и поля, но и десятки домов в селах.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Янтарные войны" на OBOZREVATEL.

Темы
Янтарные войны Пожар в зоне ЧАЭС
Место
Украина
Тег
пожар
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
4
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 5106.

    Вылечились: 275. Умерли: 133.

  • В мире заболели более 2,2 миллионов человек, погибли – более 150 тысяч.

  • В США нашли эффективное новое лекарство против COVID-19.

  • Польша решила выйти из карантина: что разрешат в первую очередь.

  • Зеленский предупредил, что 10% всего населения Украины могут заболеть COVID-19.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги