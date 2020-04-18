Леса на Житомирщине горят из-за добычи янтаря – Тышкевич

Пожары в Житомирской области являются следствием масштабной добычи янтаря в регионе.

Как написал в Facebook эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Игар Тышкевич, добыча янтаря – это обезвоживание земли, так как грунтовые воды опускаются после массовой выкачки мотопомпами воды из ближайших болот и родников.

Последствия пожаров в Житомирской области

Также, по его словам, в местах добычи янтаря остается очень много сухих ломанных веток.

"Зайдите на любую (даже легальную) украинскую вырубку и оцените количество веток, хвороста, который остается после. Ну и санитарная чистка леса проводилась, видимо, во времена давние и покрытые мраком легенд", – отметил эксперт.

Он считает, что низкие грунтовые воды, засуха, отсутствие реальных штрафов за посещение лесов в пожароопасный период, а также отсутствие свежих противопожарных просек, привели к возникновению пожаров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Овручском районе Житомирской области лесные пожары, которые начались еще 16 апреля, уничтожили не только лес и поля, но и десятки домов в селах.

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