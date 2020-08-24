Лерос потребовал создания комиссии для доступа к материалам дела "вагнеровцев"

Лерос требует создать следственную комиссию для доступа к материалам дела "вагнеровцев".

Народный депутат Гео Лерос выступил с требованием создания временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для получения доступа к материалам по делу "вагнеровцев".

Об этом в своем Facebook сообщил агент Национального антикоррупционного бюро, ветеран АТО Евгений Шевченко. В частности, новосозданная комиссия должна ознакомиться с материалами уголовного производства №42014000000000457, в рамках которого и готовилась спецоперация по аресту российских боевиков из частной военной компании "Вагнер".

"Надеюсь, вскоре общество получит ответы на те вопросы, которые возникли в последнее время", – подчеркнул Шевченко.

Лерос выступил с требованием создания комиссии ВРУ. Facebook Евгения Шевченко

Напомним, в ночь на 29 июля в Беларуси были задержаны 33 боевика российской ПВК Вагнера, среди которых было много террористов "Л/ДНР", внесенных в базу военных преступников на сайте "Миротворец". Из них 32 человека были выданы России, а еще один – гражданин Беларуси.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Верховной Раде Украины решили создать временную следственную комиссию по делу скандала с задержанными в Беларуси "вагнеровцамы" и возможной "госизмене" главы Офиса президента Андрея Ермака.

18 августа в сети появилась аудиозапись якобы "вербовки" СБУ наемника ПВК Вагнера Дениса Харитонова, который может стать свидетельством сорванной спецоперации.

В СБУ назвали все новости по этой теме фейком. В Службе внешней разведки Украины отметили, что специальная информационная операция под названием "группа Вагнера в Беларуси" имеет русское происхождение.

Ексначальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба заявил, что фейковые данные распространяются, чтобы нанести ущерб спецслужбам Украины.

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