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Лерос потребовал создания комиссии для доступа к материалам дела "вагнеровцев"

Марина Погорилко
Марина Погорилко
Общество
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Гео Лерос

Лерос требует создать следственную комиссию для доступа к материалам дела "вагнеровцев".

Народный депутат Гео Лерос выступил с требованием создания временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для получения доступа к материалам по делу "вагнеровцев".

Об этом в своем Facebook сообщил агент Национального антикоррупционного бюро, ветеран АТО Евгений Шевченко. В частности, новосозданная комиссия должна ознакомиться с материалами уголовного производства №42014000000000457, в рамках которого и готовилась спецоперация по аресту российских боевиков из частной военной компании "Вагнер".

"Надеюсь, вскоре общество получит ответы на те вопросы, которые возникли в последнее время", – подчеркнул Шевченко.

Лерос выступил с требованием создания комиссии ВРУ.

Лерос выступил с требованием создания комиссии ВРУ. Facebook Евгения Шевченко

Напомним, в ночь на 29 июля в Беларуси были задержаны 33 боевика российской ПВК Вагнера, среди которых было много террористов "Л/ДНР", внесенных в базу военных преступников на сайте "Миротворец". Из них 32 человека были выданы России, а еще один – гражданин Беларуси.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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УкраинаЧВК ВагнераВерховная Рада УкраиныЕвгений ШевченкоГео Лерос
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