Главная Новости
20 марта • обновлено в 07:48
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Общество

Сергей Русов
Сергей Русов
Психолог Все статьи автора

Лекарство против страха

1.8т

Лекарство, а точнее методика по обузданию наших негативных эмоций (в первую очередь – тревоги и страха), которую я здесь опишу, имеет научную основу, проста и доступна каждому. А актуальность её применения, напрямую, вызвана тем, что вместе с мировой пандемией коронавируса COVID-19, по всей планете начала расползаться ещё одна, тоже невидимая, но от того не менее опасная – эпидемия страха.

Отягчает её течение "инфодемия" – информационнаяэпидемия слухов, сплетен и откровенных фейковокоронавирусе; количестве уже заболевших; новых случаях заражения и т.д. Профессиональные эксперты уже сорвали голос (как производители туалетной бумаги – джек-пот) объясняя, что в условиях нашей рыночной экономики, продукты и товары просто не могут закончиться! А медицинские маски необходимы только больным людям, а здоровым они не помогут (маска – не противогаз, она негерметична!). Но всё это без толку. Эмоции тревоги и страха распространяются быстрее любого коронавируса. Но если разбираться с этим более обстоятельно и детально, то сразу становится очевидно, что сам страх,как таковой, является абсолютно естественным человеческим состоянием, поскольку он напрямую связан с нашим базовым инстинктом самосохранения. Другой вопрос – запредельный уровень этого страха сегодня, и готовность миллионов людей сдаться ему без боя. Постоянное нагнетание таких эмоций новыми сообщениями в новостной ленте, часто не утруждающей себя факт-чекингом, переводит многих людей, особенно с лабильной (высокочувствительной) нервной системой из состояния обычной бдительности и осторожности, в состояние хронической тревоги. Тут вся разница в том, что это состояние, в отличии от чувства страха, может вообще не иметь видимых причин, но зато имеет реальные последствия в виде хронического стресса, бессонницы, навязчивых состояний и так далее, в плоть до приступов панической атаки.

Но, подчеркну ещё раз, возникает это всё не из-за реальной (наблюдаемой) опасности, а из-за ощущаемого предчувствия неминуемой беды! Так как же взять под контроль свои негативные эмоции, когда ситуация вокруг не меняется к лучшему, а продолжать жить – всё равно надо?!

В таком случае, я всегда рекомендую делать одно очень простое, но эффективное упражнение: берёте ручку, или карандаш в левую руку (если вы левша – то тогда в правую!) И на обычном листе бумаги начинаете тщательно выводить фразы, и целые предложения, с позитивным эмоциональным смыслом. Эти убедительные выражения (аффирмации) вы можете придумать для себя сами, в зависимости от вашей конкретной ситуации. Либо взять их из интернета. Вот несколько примеров подобных выражений:

- С каждым днём, во всех отношениях, мне становится всё лучше и лучше. - Я в полной безопасности. - Я живу в мире с собой и другими. - Я люблю жизнь, людей и себя. - Все мои тревоги исчезли, а в сердце осталась лишь радость.

И так далее.

Писать это всё необходимо медленно, тщательно выводя каждую букву!

Именно в техническом выполнении данного упражнения, как вы, наверное, уже догадались и заложен научный подход к нашему эмоциональному саморегулированию. Дело всё в том, что головной мозг управляет нашим телом в "перекрёстном режиме" – правой половиной тела управляет наше левое полушарие, а левой половиной, соответственно – правое. А за наши эмоции отвечает то полушарие головного мозга, которое управляет нашей более слабой рукой (соответственно, это правое полушарие у правшей, а у левшей – ровно наоборот), то есть с помощью данного упражнения любой из нас может научиться ставить свои, пусть даже очень сильные негативные эмоции под осознанный, успокаивающий контроль. Данное упражнение необходимо выполнять с начала на протяжении всего 5 минут, желательно два раза в день. А если вам начнёт по-настоящему нравится это ощущение успокаивающего эмоционального самоуправления, а вместе с ним, и более размеренное дыхание с мышлением, можете увеличить выполнение этого упражнения до десяти минут. Эффект данной методики увеличится, если вы будете её выполнять под тихо звучащую музыку для медитации. И вообще, людям, уделяющим время духовным практикам, всегда легче достичь максимально высоких результатов в сфере эмоционального саморегулирования.

И из всего сказанного мной выше, особенно сегодня (20 марта) в Международный День Счастья, сам собой напрашивается всего один простой вывод: "Наше счастье, как и прежде, целиком зависит от нас!" И, как я вам только что показал, оно, в прямом смысле, находится в наших с вами руках.

Всем нам желаю счастья, здоровья и умиротворения!

Будьте спокойны – мы всё преодолеем!

Благодарю за внимание!

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Сергей Русов Сергей Русов
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги