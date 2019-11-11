"Не легализация, а развитие теневого рынка": эксперты обсудили игорный бизнес в Украине

Законопроект о легализации игорного бизнеса нуждается в значительной доработке, а искоренить нелегальный поможет уголовная ответственность и конфискация имущества.

Как сообщает "Укринформ", к таким выводам пришли участники круглого стола, организованного Украинским институтом будущего, на тему: "Каким быть или не быть игорному бизнесу в Украине?", который состоялся в понедельник, 11 ноября.

Обсуждение касалось законодательного регулирования организации и проведения азартных игр в Украине. Спикерами мероприятия стали:

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Круглый стол "Каким быть или не быть игорному бизнесу в Украине?" Скрин видео

Александр Чебаненко - эксперт программы реформирования правоохранительной и судебной систем Украинского института будущего;

Галина Верцимаха - начальник отдела административных и общих услуг Департамента исследований и расследований рынков непроизводственной сферы Антимонопольногой комитета;

Владимир Милевский - заместитель генерального директора ООО "М.С.Л.";

Тарас Тарасенко - народный депутат Украины;

Татьяна Литвинова - председатель Ассоциации операторов игорного и лотерейного бизнеса;

Андрей Еременко - политический эксперт, социолог;

Алексей Кущ - эксперт по экономике;

Игорь Галицкий - кандидат юридических наук, эксперт лотерейного рынка;

Олег Марусяк - народный депутат Украины, автор альтернативного законопроекту;

Сергей Ионушас - народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности;

Елена Мочалова - председатель ОО "Поддержки легализации игорного бизнеса в Украине";

Александр Хацкевич - эксперт игорного и лотерейного бизнеса;

Александр Дубинский - народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

Вадим Мисюра - генеральный директор Всеукраинского союза развития букмекерству;

Юрий Кожема - председатель Союза предприятий игорного бизнеса, эксперт казино.

Так, по словам Галины Верцимахи, законопроект №2285 "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр" не решает проблемы относительно разграничения лотерей и других азартных игр, которые маскируются под видом лотерейной деятельности и нуждается в значительной доработке.

"Эти вопросы, по нашему мнению, приведут не к легализации игорного бизнеса, а к развитию этого (теневого - ред.) рынка. Исходя из видения, лотерея является наименее вредным видом азартных игр, требования, которые прописаны в законопроекте не соответствуют этому видению, поэтому, будем предлагать замечания и предложения к отдельным нормам закона", – заметила Верцимаха.

О ликвидации нелегального игорного бизнеса во время круглого стола высказался Александр Дубинский.

Александр Дубинский на круглом столе по игорному бизнесу Скрин видео

"Для того, чтобы решить этот вопрос (ликвидировать нелегальный игорный бизнес - ред.), надо сделать следующее. Первое – запретить все игровые салоны на улицах, игровые автоматы и казино должны быть только в отелях. Второе - ответственность должна быть максимально жесткой для того, чтобы никто не крышевал этот бизнес", – отметил нардеп.

По его словам, ответственность должна быть такой: за незаконный игорный бизнес без лицензии от 5 лет; участие в обеспечении игорного бизнеса, например, предоставление помещения или оборудования в аренду – это конфискация имущества; чиновникам или представителям правоохранительных органов, причастным к легализации игорного бизнеса – 12 лет заключения.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство прогнозирует 3 млрд грн поступлений в бюджет Украины в 2020 году от легализации игорного бизнеса.

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