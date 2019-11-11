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11 ноября • обновлено в 22:10
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"Не легализация, а развитие теневого рынка": эксперты обсудили игорный бизнес в Украине

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Законопроект о легализации игорного бизнеса нуждается в значительной доработке, а искоренить нелегальный поможет уголовная ответственность и конфискация имущества.

Как сообщает "Укринформ", к таким выводам пришли участники круглого стола, организованного Украинским институтом будущего, на тему: "Каким быть или не быть игорному бизнесу в Украине?", который состоялся в понедельник, 11 ноября.

Обсуждение касалось законодательного регулирования организации и проведения азартных игр в Украине. Спикерами мероприятия стали:

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Круглый стол "Каким быть или не быть игорному бизнесу в Украине?"

Круглый стол "Каким быть или не быть игорному бизнесу в Украине?"

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  • Александр Чебаненко - эксперт программы реформирования правоохранительной и судебной систем Украинского института будущего;

  • Галина Верцимаха - начальник отдела административных и общих услуг Департамента исследований и расследований рынков непроизводственной сферы Антимонопольногой комитета;

  • Владимир Милевский - заместитель генерального директора ООО "М.С.Л.";

  • Тарас Тарасенко - народный депутат Украины;

  • Татьяна Литвинова - председатель Ассоциации операторов игорного и лотерейного бизнеса;

  • Андрей Еременко - политический эксперт, социолог;

  • Алексей Кущ - эксперт по экономике;

  • Игорь Галицкий - кандидат юридических наук, эксперт лотерейного рынка;

  • Олег Марусяк - народный депутат Украины, автор альтернативного законопроекту;

  • Сергей Ионушас - народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности;

  • Елена Мочалова - председатель ОО "Поддержки легализации игорного бизнеса в Украине";

  • Александр Хацкевич - эксперт игорного и лотерейного бизнеса;

  • Александр Дубинский - народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

  • Вадим Мисюра - генеральный директор Всеукраинского союза развития букмекерству;

  • Юрий Кожема - председатель Союза предприятий игорного бизнеса, эксперт казино.

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Так, по словам Галины Верцимахи, законопроект №2285 "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр" не решает проблемы относительно разграничения лотерей и других азартных игр, которые маскируются под видом лотерейной деятельности и нуждается в значительной доработке.

"Эти вопросы, по нашему мнению, приведут не к легализации игорного бизнеса, а к развитию этого (теневого - ред.) рынка. Исходя из видения, лотерея является наименее вредным видом азартных игр, требования, которые прописаны в законопроекте не соответствуют этому видению, поэтому, будем предлагать замечания и предложения к отдельным нормам закона", – заметила Верцимаха.

О ликвидации нелегального игорного бизнеса во время круглого стола высказался Александр Дубинский.

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Александр Дубинский на круглом столе по игорному бизнесу

Александр Дубинский на круглом столе по игорному бизнесу

Скрин видео

"Для того, чтобы решить этот вопрос (ликвидировать нелегальный игорный бизнес - ред.), надо сделать следующее. Первое – запретить все игровые салоны на улицах, игровые автоматы и казино должны быть только в отелях. Второе - ответственность должна быть максимально жесткой для того, чтобы никто не крышевал этот бизнес", – отметил нардеп.

По его словам, ответственность должна быть такой: за незаконный игорный бизнес без лицензии от 5 лет; участие в обеспечении игорного бизнеса, например, предоставление помещения или оборудования в аренду – это конфискация имущества; чиновникам или представителям правоохранительных органов, причастным к легализации игорного бизнеса – 12 лет заключения.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство прогнозирует 3 млрд грн поступлений в бюджет Украины в 2020 году от легализации игорного бизнеса.

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Персона
Александр Дубинский
Место
Украина Киев
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