'Л/ДНР' устроили засаду для ВСУ на Донбассе: много убитых и раненых, – ООС

"Л/ДНР" устроили засаду для ВСУ на Донбассе: много убитых и раненых. 112 Україна

Вооруженные формирования России за прошедшие сутки, 13 июля, 18 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела погиб военный медик и трое украинских защитников, один воин получил ранение, а еще один – боевое травмирование.

Об этом говорится в утренней сводке штаба Операции объединенных сил. Оккупанты применяли запрещенные Минскими договоренностями минометы 120-го и 82-го калибра, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В ООС рассказали, что во время эвакуации тела погибшего военнослужащего, вблизи поселка Зайцевого, передвигаясь к месту гибели нашего защитника эвакуационная группа попала в заранее подготовленную засаду оккупантов. Враг применил стрелковое вооружение практически вплотную расстреляв представителей эвакуационной группы.

"В результате обстрела погиб военный медик, один воин получил ранения, а еще один – боевое травмирование. Дальнейшие эвакуационные мероприятия были невозможны, ведь враг продолжил обстрел уже из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В настоящее время тела наших защитников находятся на месте обстрела и потребует эвакуации. В общем, за прошедшие сутки, к сожалению, трое наших мужественных защитников погибли, один был ранен и еще один получил боевое травмирование", – отметили в ООС.

Вместе с тем, по подтвержденным данным разведки, за минувшие сутки наши защитники уничтожили одного и ранили двух захватчиков.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Сартаны и Водяного противник открывал огонь из 120-ти мм минометов. По защитникам Авдеевки и пищевики враг неоднократно применял минометы 82-го калибра, гранатометы и пулеметы. Также гранатометы различных систем и стрелковое оружие оккупанты задействовали у Каменки и Славного, а недалеко от населенного пункта Первомайское – крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", крупнейшая вражеская вооруженная активность наблюдалась неподалеку Луганского, Крымского и Орехово. На этих участках линии фронта противник вел огонь из минометов калибра 120 мм. С минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник обстреливал опорные пункты наших защитников рядом с Хутором Свободный. Не было спокойно и у Майорская. Здесь после обеда агрессор использовал ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Вооруженные формирования РФ обстреляли и участок разведения сил и средств №2 Золотое выпустив 1 мину калибра 120 мм.

"Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли оккупантов отказаться от продолжения агрессивных действий. По подтвержденным данным разведки, за минувшие сутки наши защитники уничтожили одного и ранили двух захватчиков. С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня", – сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов неподалеку Авдеевки.

"Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств наши воины прекратили враждебные обстрелы. Оккупанты получили адекватный ответ от Объединенных сил. По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди наших защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", – подытожили в ООС.

"Л/ДНР" устроили засаду для ВСУ на Донбассе: много убитых и раненых, – ООС Facebook / Операция объединенных сил / Joint Forces Operation

"Л/ДНР" устроили засаду для ВСУ на Донбассе: много убитых и раненых, – ООС Facebook / Операция объединенных сил / Joint Forces Operation

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