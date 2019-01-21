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Денис Казанский
Денис Казанский
Журналист, блогерВсе статьи автора

''Л/ДНР'': байки про кровавых б*нд*ровцев, а в реальной жизни - очереди в Украину

3.7т

Время от времени в ОРДЛО кто-то снимает на видео очереди страждущих попасть на подконтрольную Украине территорию, которые ежедневно выстраиваются к автобусам и на КПВВ.

Вот относительно свежий ролик. Очередь к автобусу на КПВВ в Станицу-Луганскую, который отправляется с луганского автовокзала. Даже одной минуты этой записи достаточно, чтобы понять всю фейковость так называемых "республик". Ежедневно тысячи людей добровольно едут на территорию, подконтрольную якобы "карателям" и "фашистам". Разумеется, этого бы никогда не было, если бы в Украине им в самом деле угрожала опасность. Тогда ради чего вообще воюют "новоросы"? Для чего нужны "ЛДНР"? Получается, только ради этих очередей...

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Можно ли представить себе, чтобы в 1994 году боснийцы точно так же ломились на автобусы в Белград, а сербы из Вуковара валом валили в Загреб? Можно ли было в 90-х увидеть армян, рвущихся в Азербайджан из Степанакерта? А из Донецка и Луганска ежедневно через линию разграничения такой траффик. По телевизору - байки про кровавых бандеровцев, а в реальной жизни - очереди в Украину.

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Автор
Денис КазанскийДенис Казанский
Место
Украина
Теги
Новости ЛНРНовости ДНР
Источник
Источник:Facebook Дениса Казанского
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Марченко Юра
Марченко Юра
Люди едут не к педерастам из обоза , а к своим родственникам.
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Закрыть границу (желающим дать возможность выехать) и пусть к кацапам ездят
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
Недавно у вас на КПВВ умерли 70 летние старики и за того что вы их на морозе мучили и не давали ихние пенсии . Чего ты тогда молчал животное ?
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Панкратов Роман
Панкратов Роман
Рысин Алексей, эй ты - тебя даже животным язык не поворачивается назвать. Ты вошь, гныда лобковая. Вонючее подобие человека. Ты думал что вы оккупируете Донбасс , а мы население в оккупации будем кормить? Во наглое насекомое. Оккупировали - кормите. Ничего - путен для этого еще на 10 лет пенсионный возраст подымет. Рабам не привыкать. А , тем более, агрессивным рабам .
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Так помирают как раз на кацапских блокпостах, об этом кстати пишут постоянно, да и сама вата в пабликак жалуется на "асвабадителей"
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