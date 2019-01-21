Время от времени в ОРДЛО кто-то снимает на видео очереди страждущих попасть на подконтрольную Украине территорию, которые ежедневно выстраиваются к автобусам и на КПВВ.

Вот относительно свежий ролик. Очередь к автобусу на КПВВ в Станицу-Луганскую, который отправляется с луганского автовокзала. Даже одной минуты этой записи достаточно, чтобы понять всю фейковость так называемых "республик". Ежедневно тысячи людей добровольно едут на территорию, подконтрольную якобы "карателям" и "фашистам". Разумеется, этого бы никогда не было, если бы в Украине им в самом деле угрожала опасность. Тогда ради чего вообще воюют "новоросы"? Для чего нужны "ЛДНР"? Получается, только ради этих очередей...

Можно ли представить себе, чтобы в 1994 году боснийцы точно так же ломились на автобусы в Белград, а сербы из Вуковара валом валили в Загреб? Можно ли было в 90-х увидеть армян, рвущихся в Азербайджан из Степанакерта? А из Донецка и Луганска ежедневно через линию разграничения такой траффик. По телевизору - байки про кровавых бандеровцев, а в реальной жизни - очереди в Украину.

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