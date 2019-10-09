Kyiv, а не Kiev: Мендель оправдалась за скандал с русским языком

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель извинилась за то, что ошиблась при написании названия Киева на английском языке.
Об этом она сообщила в Twitter, отметив, что цитировала СМИ, которые писали Kiev, а не Kyiv.
"Во всех моих твитах упоминается исключительно украинская версия Киева. Я сама постоянно на этом подчеркивала во СМИ, в которых работала. Прошу прощения у всех, чьи чувства я оскорбила, не изменив цитат", – отметила Мендель.
Напомним, что Юлия Мендель допустила ошибку при транслитерации столицы Украины. Ошибка Мендель вызвала бурную реакцию комментаторов.
Юлия Мендель
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 июня президент Украины Владимир Зеленский назначил своим пресс-секретарем Юлию Мендель.
Она попала в скандал в США из-за должности у Зеленского.
27 сентября Мендель толкнула в Нью-Йорке журналиста, который хотел поговорить с главой Украины.
Пресс-секретарь отреагировала на скандал и угрожающе заявила, что в США за попытку приближения к президенту без разрешения журналиста арестовали бы.
В сети появились видео инцидентов с Мендель, которая несколько раз уводила журналистов от Зеленского.
О ее агрессии рассказал представитель "Радио Свобода" Кристофер Миллер.
В результате журналисты обратились к Зеленскому с призывом отреагировать и уволить Мендель за непрофессионализм и неэтичность. OBOZREVATEL поддержал эту инициативу.
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