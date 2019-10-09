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9 октября • обновлено в 18:45
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Kyiv, а не Kiev: Мендель оправдалась за скандал с русским языком

7.7т Читать материал на украинском

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель извинилась за то, что ошиблась при написании названия Киева на английском языке.

Об этом она сообщила в Twitter, отметив, что цитировала СМИ, которые писали Kiev, а не Kyiv.

"Во всех моих твитах упоминается исключительно украинская версия Киева. Я сама постоянно на этом подчеркивала во СМИ, в которых работала. Прошу прощения у всех, чьи чувства я оскорбила, не изменив цитат", – отметила Мендель.

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Напомним, что Юлия Мендель допустила ошибку при транслитерации столицы Украины. Ошибка Мендель вызвала бурную реакцию комментаторов.

Юлия Мендель

Юлия Мендель

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 3 июня президент Украины Владимир Зеленский назначил своим пресс-секретарем Юлию Мендель.

  • Она попала в скандал в США из-за должности у Зеленского.

  • 27 сентября Мендель толкнула в Нью-Йорке журналиста, который хотел поговорить с главой Украины.

  • Пресс-секретарь отреагировала на скандал и угрожающе заявила, что в США за попытку приближения к президенту без разрешения журналиста арестовали бы.

  • В сети появились видео инцидентов с Мендель, которая несколько раз уводила журналистов от Зеленского.

  • О ее агрессии рассказал представитель "Радио Свобода" Кристофер Миллер.

  • В результате журналисты обратились к Зеленскому с призывом отреагировать и уволить Мендель за непрофессионализм и неэтичность. OBOZREVATEL поддержал эту инициативу.

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Персоны
Владимир Зеленский Юлия Мендель
Место
Украина
Теги
русский язык украинский язык
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
вобщем это по моднему,но вот дед(1898),то говорил Кыев,в Позняках ,если шо..понятно ,что новокуянам лучше знать,ну то таке.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Парочка животных из паРРаши мычит уже. "Комментирует"!))) Скот расейский - да нам плевать на вас! На ваше "мнение"! Вы - твари одичалые. Не имеющие права даже на мычание. Пошли накуй, Кацaпы вонючие!
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
Хуев, так Хуев... Да пусть обзывают, как хотят.
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коршун федот
коршун федот
Стратусов Додж, Сиди уж в своей @босраной М_А_КШвЕ , да хлябай щи свои вонючие лаптем, монголоид.
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