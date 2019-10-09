Kyiv, а не Kiev: Мендель оправдалась за скандал с русским языком

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель извинилась за то, что ошиблась при написании названия Киева на английском языке.

Об этом она сообщила в Twitter, отметив, что цитировала СМИ, которые писали Kiev, а не Kyiv.

"Во всех моих твитах упоминается исключительно украинская версия Киева. Я сама постоянно на этом подчеркивала во СМИ, в которых работала. Прошу прощения у всех, чьи чувства я оскорбила, не изменив цитат", – отметила Мендель.

Напомним, что Юлия Мендель допустила ошибку при транслитерации столицы Украины. Ошибка Мендель вызвала бурную реакцию комментаторов.

Юлия Мендель

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