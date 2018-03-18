13 марта 1961 года, ровно 57 лет назад произошла трагедия на Куренёвке, одном из районов города Киева — в результате размыва дамбы тонны пульпы из Бабьего Яра затопили Куренёвку, в результате чего погибли сотни человек.

Если подробно изучить всё, произошедшее на Куренёвке, то окажется, что всё то, что случилось на Куренёвке, странным образом напоминает Чернобыльскую трагедию, которая произошла 25 годами позже — здесь точно также власти сперва приняли бездумное техническое решение, а после произошедшей трагедии старались максимально засекретить её последствия.

В сегодняшнем посте — рассказ о крупной техногенной катастрофе, что произошла в СССР в 1961 году и о которой вы, скорее всего, ничего не слышали.

Для начала о том, с чего всё началось. В начале пятидесятых годов советская власть принимает странное решение — на месте массовых расстрелов в Бабьем Яру в Киеве, вместо мемориала в память о жертвах или какого-нибудь друогого памятного места сооружается свалка строительных отходов — это решение подписал председатель горисполкома Алексей Давыдов. В окрестностях Бабьего Яра начали строить жилой массив, а сам Бабий Яр решили залить отходами с соседних кирпичных заводов.

Чтобы не допустить затопления соседних жилых районов был возведен земляной вал. Судя по всему — нормальных расчетов никто не проводил, потому что параметры вала и пропускная способность всей дренажной системы не соответствовали нормам безопасности. Сравните это с тем, как строили Чернобыльскую атомную электростанцию — рассекреченные документы об этом я публиковал вот в этом посте.

Петровские кирпичные заводы в течение десяти лет сливали в район Бабьего Яра свои отходы производства , а затем случилось страшное — 13 марта 1961 года земляную дамбу прорвало, и селевой поток шириной в 20 метров и высотой около 14 метров понёсся вниз, снося на своём пути автомобили, десятитонные трамваи и даже дома.

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Грязевая сель уничтожила около 80 домов (большинство уничтоженных — жилые дома), стадион "Спартак" и трамвайный парк — в парке ситуацию ещё усугубило то, что вовремя не была подана команда об отключении электроснабжения, и множество людей в парке погибло от поражения электрическим током. По другим данным — силовую подстанцию успели отключить несколько работников парка, пожертвовав своими жизнями, но в результате этого спасли десятки людей...

На фото: тот самый трамвайный парк:

На фото: смытый селевым потоком фургон "скорой помощи".

Точно так же, как и в случае с Чернобыльской трагедией, власти приняли решение максимально засекретить всё, что случилось на Куренёвке, была проведена настоящая спецоперация КГБ п сокрытию последствий. В Киеве полностью отключили международную и междугороднюю связь. На ликвидацию последствий катастрофы бросили солдат — они в режиме секретности откапывали из-под застывшей сели тела погибших, которых затем хоронили по разным кладбищам, выдумывая разные причины смерти.

На фото: солдаты на БТР в районе затопленного стадиона "Спартак":

На фото: Затопленные кварталы Куренёвки:

На фото: Уничтоженные селевым потоком жилые дома.

На фото: Затопленные кварталы Куренёвки:

Официальное сообщение о трагедии было передано только 16 марта, согласно официальным данным — на Куренёвке погибло 150 человек, по неофициальным данным — 1500 и более. По результатам всего случившегося прокуратура УССР возбудила уголовное дело — суд состоялся в режиме строжайшей секретности, шесть должностных лиц, причастных к трагедии, приговорили к тюремному заключению. Алексей Давыдов, подписавший решение о строительстве дамбы — скоропостижно скончался в 1963-м году, по официальной версии — от инфаркта (по другим данным — застрелился).

Последствия катастрофы, Куренёвка в марте 1961 года:

Для меня трагедия на Куренёвке стоит в одном ряду с Чернобыльской трагедией и аварией на "Маяке" — вначале из-за бездумных действий властей и халатности исполнителей происходит техногенная катастрофа, после чего власти стараются её максимально засекретить, рассказывая всему миру о том, что "всё хорошо, прекрасная маркиза".

И надо сказать, засекречивали такие дела весьма успешно. О том, что случилось на Куренёвке в 1961 году не знают даже многие киевляне, не говоря уже о других жителях бывшего СССР.

Вот вы, например, слышали об этих событиях?

Источник maxim-nm.livejournal.com