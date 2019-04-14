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Купол рухнул: под Харьковом сгорел храм РПЦ. Фото и видео с места ЧП

6.5тЧитать материал на украинском

В Люботине Харьковской области сгорел храм Николая Чудотворца, который принадлежал Русской православной церкви в Украине.

Об этом сообщается на странице "Харьков 1654" в Facebook. Пожар начался в 18:10 14 апреля и быстро охватил 120 кв. м. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что охваченный пламенем купол упал на землю. На место ЧП прибыли 6 пожарных подразделений.

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Купол рухнул: под Харьковом сгорел храм РПЦ

kharkov.politeka.net

По предварительной информации, пострадавших нет.

По состоянию на 19:40 пожар локализовали. Причины и обстоятельства инцидента пообещали установить после того, как огонь полностью потушат.

Купол рухнул: под Харьковом сгорел храм РПЦ

facebook.com/kharkiv1654

Купол рухнул: под Харьковом сгорел храм РПЦ

facebook.com/kharkiv1654

Купол рухнул: под Харьковом сгорел храм РПЦ

facebook.com/kharkiv1654

Купол рухнул: под Харьковом сгорел храм РПЦ

facebook.com/kharkiv1654

Купол рухнул: под Харьковом сгорел храм РПЦ

facebook.com/kharkiv1654

Купол рухнул: под Харьковом сгорел храм РПЦ

facebook.com/kharkiv1654

Купол рухнул: под Харьковом сгорел храм РПЦ

facebook.com/kharkiv1654

Храм Николая Чудотворца построили еще в 1890 году, однако во времена Второй мировой он войны был разрушен, и на том же месте обустроили железнодорожное управления. Храм реконструировали в 1975 году, тогда же построили алтарную часть, правое крыло и несколько служебных помещений.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Кривом Роге неизвестные подожгли двери храма Вознесения Господня, обрисовав стены надписями "14/88".

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Место
Украина
Теги
РПЦпожар
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хуйловский путин
хуйловский путин
все что уничтожается русское или принадлежит к русскому это ХОРОШО! даже если это храм! Бог вездесущий, Николай чудотворец так же..а храм упц бренный :)))))
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
УПЦ -Украинская Православная Церковь ,не стоит придумывать,..новодумы рогатые.
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Бог шельму метит
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