Кулеба обвинил Россию в нежелании оживить нормандский формат

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Российская Федерация не проявляет никакой конструктивности, чтобы оживить нормандский формат.

Об этом он написал на своей странице в Twitter. По словам министра, сих пор нет значимого прогресса в вопросе установления мира на Донбассе.

Кулеба напомнил, что на этой неделе в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе ранения получили девять украинских солдат.

"Вместе с партнерами Украина стремится оживить нормандский формат и достичь мира, но пока не видит никакой взаимной конструктивности с российской стороны. На этой неделе не менее 9 украинских солдат были ранены на линии фронта. К счастью, никто не погиб в бою", – написал Кулеба.

Together with partners, Ukraine seeks to revitalize the Normandy format & achieve peace, but sees no mutual constructiveness from the Russian side so far. #TheWarGrindsOn. This week at least 9 Ukrainian soldiers have been wounded at the frontline. Luckily none killed in action.