"Кто ж знал, что так получится?" Жители Крыма взвыли от жизни на полуострове

Жители Крыма, которые в 2014 году ратовали за захват Россией полуострова, пожаловались на множество проблем, которые пришли с "русским миром".

О настроениях крымчан говорится в Twitter Kosstik‏.

"После прочтения постов в данной теме подумалось, вот если бы в марте 2014 года кто бы сказал, что нас так начнут доставать наши же материковые сограждане, никто бы не поверил и тапками бы закидали", - написал пользователь одного из форумов.

Он рассказал историю встречи со своей знакомой – бывшей сторонницей "русского мира".

"Печаль в глазах, проблемы с получением лекарств для мамы-диабетика. Сын в порту раньше работал – сейчас без работы и прочее. Но главное, риторический вопрос прозвучал из ее уст: кто ж знал, что так все получится? Повздыхали, разошлись", - рассказал он.

Один из сторонников России, проживающих в Крыму, посоветовал в случае недовольства, ехать на материковую часть Украины. При этом он подтвердил, что жить в Крыму стало сложнее.

Как сообщал "Обозреватель", ранее российский блогер поделился жуткими впечатлениями о Крыме.