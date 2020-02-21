Стюардесса эвакуировавшего украинцев из Китая самолета поразила сеть

Член экипажа спецрейса авиакомпании SkyUp, которым эвакуировали из охваченного эпидемией коронавируса Китая граждан Украины, удивила сеть признанием об организации этого процесса.

Так, по словам стюардессы Ирины Топихи, это было сложно, но все же любая миссия выполнима. Об этом она написала в своем Instagram, добавив фото из самолета.

"Почему мы? Ну кто-то ж должен... Это был без преувеличения самый длинный и самый тяжелый полет в моей жизни", – отметила девушка.

При этом Ирина подчеркнула, что не смогла бы выполнить эту важную миссию без поддержки внутри коллектива.

"Огромная благодарность моему экипажу! Без вас я бы не справилась! Люблю свою работу! Люблю свою страну UA!" – подытожила она.

Ирина Топиха instagram.com/irina_topikha

Добавим, что в комментариях люди выразили благодарность девушке и всему экипажу спецрейса за проделанную работу. А некоторые попросили ее подробнее написать о том, как все было.

"Молодец!", "Страна гордиться такими, как ваш экипаж и вы!", "Очень интересно! Разъясните ситуацию..." – отметили подписчики.

Ирина Топиха instagram.com/irina_topikha

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 20 февраля украинский самолет, который доставил эвакуированных из китайского города Ухань в Украину, после "приключений" в воздушном пространстве нашей страны успешно приземлился в Харькове. Из-за тумана он сделал 49 кругов над Харьковской областью и после дозаправки в "Борисполе" вернулся в харьковский аэропорт.

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