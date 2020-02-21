Главная Новости
21 февраля • обновлено в 13:17
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Кто-то же должен!" Стюардесса эвакуировавшего украинцев из Китая самолета привела сеть в восторг

10т
Читать материал на украинском

Член экипажа спецрейса авиакомпании SkyUp, которым эвакуировали из охваченного эпидемией коронавируса Китая граждан Украины, удивила сеть признанием об организации этого процесса.

Так, по словам стюардессы Ирины Топихи, это было сложно, но все же любая миссия выполнима. Об этом она написала в своем Instagram, добавив фото из самолета.

"Почему мы? Ну кто-то ж должен... Это был без преувеличения самый длинный и самый тяжелый полет в моей жизни", – отметила девушка.

Стюардесса эвакуировавшего украинцев из Китая самолета поразила сеть

При этом Ирина подчеркнула, что не смогла бы выполнить эту важную миссию без поддержки внутри коллектива.

"Огромная благодарность моему экипажу! Без вас я бы не справилась! Люблю свою работу! Люблю свою страну UA!" – подытожила она.

Ирина Топиха

Ирина Топиха

instagram.com/irina_topikha

Добавим, что в комментариях люди выразили благодарность девушке и всему экипажу спецрейса за проделанную работу. А некоторые попросили ее подробнее написать о том, как все было.

"Молодец!", "Страна гордиться такими, как ваш экипаж и вы!", "Очень интересно! Разъясните ситуацию..." – отметили подписчики.

Ирина Топиха

Ирина Топиха

instagram.com/irina_topikha

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 20 февраля украинский самолет, который доставил эвакуированных из китайского города Ухань в Украину, после "приключений" в воздушном пространстве нашей страны успешно приземлился в Харькове. Из-за тумана он сделал 49 кругов над Харьковской областью и после дозаправки в "Борисполе" вернулся в харьковский аэропорт.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Марта Рок
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
эвакуация самолет SkyUp
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
5
8
Смешно
23
Интересно
1
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kарлова Вера
Kарлова Вера
Ну вот. Теперь у вас еще будет возможность полетать на самолете, что был в зоне заражения. Думаете вам его сумеют продезинфицировать? Ага, ажно пять раз.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Горелов Сергей
Горелов Сергей
В сети восторг, в реальности поймают и сожгут заживо. Украинский мир.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
3
2 из 3 ответов | показать все
Kарлова Вера
Kарлова Вера
Виня Ксения, по себе судишь? Ну ну.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Виня Ксения, тупая песда, спроси у своих соотечественников которых вы встретили из Уханя, как им понравилась встреча на людных просторах в Новых Санжарах? И не лучше ли встретиться с голодным медведями чем с одичалыми xoxлоскотами?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги