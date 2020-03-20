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20 марта • обновлено в 15:30
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Денис Казанский
Денис Казанский
Журналист, блогер Все статьи автора

Кто создал коронавирус: в "ДНР" "раскрыли" страшную правду

9.3т

Вы еще верите в то, что люди случайно подцепили коронавирус от животных, которых покупали на китайском рынке и употребляли в пищу? Наивные! Любой нормальный конспиролог в два счета объяснит вам, что такого быть не могло, и вирус был специально выведен в секретных лабораториях!

Я смеялся над конспирологами и не верил, пока почитал телеграмм-канал сотрудницы "министерства информации ДНР" Майи Пироговой, который называется "МАЙ ДНР". В нем Майя открыла миру страшную правду, пишет в своем блоге Денис Казанский.

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Оказалось, что коронавирус придумали американцы, чтобы сорвать празднование 75-летнего юбилея Великой Победы и шествия бессмертного полка!

"Отчего это мне кажется, что всю аферу с короновирусом Штаты запустили зимой для полноценной общемировой истерики аккурат к 9 Мая? Передельщики Истории и прочие глобалисты, финансисты, либералы уж очень не хотят приезда в Москву мировых лидеров и их представителей, а тут оба-на, и тебе такая отмазка" — пишет Майя Пирогова.

Вот все и встало на свои места. Фашисты побоялись, что им напомнят, как "ВТОРУЮ МИРОВУЮ ВЫИГРАЛА РОССИЯ, несмотря на палки в колеса со стороны Британии и США"

Кто создал коронавирус: в "ДНР" "раскрыли" страшную правду

Вот только поглядите, как точно Майя раскрыла планы мировой либерально-фашистской закулисы:

"Эти ублюдки, запустившие коронавирус, теперь скажут, что:

нельзя детей и ветеранов выводить на мероприятия 9 Мая, Нельзя миллионам по всему миру выходить на Бессмертный Полк, — нельзя устраивать военный парад во избежание заражения военнослужащих (ха-ха), — нельзя класть у памятников погибшим Героям цветы, — нельзя надевать Герогиевскую ленточку и медали — они могу быть переносчиками вируса… Нельзя вообще даже вспоминать о Победе, нужно бояться вируса, санжарить окружающих и не разрушать либерально-фашистские мифы…"

Кто создал коронавирус: в "ДНР" "раскрыли" страшную правду

А если серьезно, то Донецком, как видно, заправляют натуральные шизофреники. В медицинском смысле больные люди.

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Автор
Денис Казанский Денис Казанский
Тема
Коронавирус
Место
Украина Донецк
Тег
Новости ДНР
Источник
Источник: Блог Дениса Казанского
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1982 Далимир
1982 Далимир
Все проще.ВВХ крепко зажали я й ц а,и тут же,внезапно,мир накрыл неизвестный в и р у с.
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1982 Далимир
1982 Далимир
Все проще.ВВХ крепко зажали яйца и тут же,внезапно,мир накрыл неизвестный вирус.
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Журба Валентина
Журба Валентина
А если серьезно, то Донецком, как видно, заправляют натуральные шизофреники. В медицинском смысле больные люди. Только понял?
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