Подпишут или нет? Как "формула Штайнмайера" привела к сбою в Зе-команде

Уже месяц, как украинское информационное пространство обсуждает некую "формулу Штайнмаера" – вариант выполнения пунктов Минских соглашений, предложенный бывшим главой немецкого МИД и нынешним президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмаером.

Официально текст документа нигде не публиковался, о его положениях можно судить только из заявлений украинских и зарубежных политиков, что в итоге привело к большим спорам в части его реализации. И позиция команды президента Украины Владимира Зеленского в этом вопросе пока выглядит довольно слабой и непоследовательной.

Сегодня, 1 октября, участники Трехсторонней контактной группы вновь соберутся в Минске, где вновь попытаются согласовать и подписать "формулу". Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Главное:

Сегодня Трехсторонняя контактная группа в Минске примет попытку согласовать и подписать "формулу Штайнмайера"

Ранее в команде Зеленского в правительстве и ТКГ возникли разногласия относительно реализации данной "формулы".

Украинская сторона в ТКГ отказалась подписывать ранее согласованный советниками лидеров "нормандской четверки" документ.

Глава украинского МИД Вадим Пристайко назвал отказ "техническим недоразумением" и выразил надежду на согласование текста "формулы" на ближайшем заседании ТКГ.

Украинская группа в Минске настаивает на первоочередном выполнении ряда пунктов по безопасности перед реализацией условий "формулы Штайнмайера". Пристайко указывает на отсутствие этих положений в тексте документа.

Украинский президент пока никак не отреагировал на противоречащие действия членов своей команды.

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Сегодня в Минске состоится очередная попытка согласования сторонами плана выполнения Минских соглашений, предложенным экс-министром иностранных дел Германии Франк-Вальтером Штайнмайером.

Дело в том, что после заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске 18 сентября, вокруг документа развернулись настоящие баталии.

Тогда на встрече ожидалось обсуждение и подписание сторонами данного договора, но еще до окончания заседания, российская делегация вышла с заявлением о том, что Киев якобы отказался подписать "формулу".

Полпред России в контактной группе Борис Грызлов тут же заявил журналистам, что "это был тот самый документ, который был согласован 11 сентября политическими советниками лидеров стран "нормандской четверки" и предложен контактной группе для подписания". После чего он обвинил украинскую сторону в срыве принятия решения о разведении сил в Петровском и Золотом, поскольку вопросы безопасности должны быть синхронизированы с политическими вопросами.

Кроме того, полпред РФ в ТКГ заявил об угрозе отмены проведения саммита "нормандской четверки", так как условием встречи был успешный результат по этим направлениям.

За несколько часов до этого, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко также подтвердил, что "формула Штайнмайера" была согласована на встрече советников лидеров "нормандской четверки", правда, по его словам, это произошло 2 сентября.

Вадим Пристайко

"Мы договорились о "формуле Штайнмайера" на встрече советников 2 сентября, и я могу привести то, на что я дал согласие", – сказал он в среду на совместном заседании парламентских комитетов по евроинтеграции и иностранных дел.

В свою очередь, украинская сторона в ТКГ заявила, что не имеет "принципиальных возражений по существу "формулы Штайнмайера" о местных выборах на Донбассе", однако реализация этой "формулы" возможна только при условии выполнения следующих пунктов:

полное прекращение огня;

обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины;

вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники;

разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения;

обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей;

установление контроля над неподконтрольным Украине участком российско-украинской границы.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кучма тоже объяснил свою позиции относительно реализации "формулы Штайнмаера", на которой настаивают россияне. По его словам, в документе есть определенные моменты, с которыми "можно согласиться, но есть те, с чем категорически нет".

"Ну какие выборы, когда люди ходят с оружием? Выборы можно проводить тогда, когда войска ушли из Украины, и когда тяжелая техника ушла, когда украинская власть появилась, когда могут приехать туда журналисты", – заявил он.

Леонид Кучма

Почему же позиция представителей Украины в ТКГ пошла вразрез украинскому МИД – неизвестно, но спустя два дня Пристайко прокомментировал отказ Трехсторонней контактной группы согласовать условия проведения выборов на оккупированной части Донбасса техническим недоразумением.

"В среду в Минске Трехсторонняя контактная группа действительно выполнила указание "нормандской четверки" о письменном согласовании текста этой формулы. Они действительно должны были это сделать, но возникло техническое недоразумение в самой ТКГ. А еще, действительно, представитель Украины выразил определенные замечания, которые, я думаю, будут обработаны позже", – сказал министр.

Он не исключил, что в текст, который обсуждается на заседании ТКГ, могут быть внесены изменения. "Во что он превратится – или останется без изменений, или что-то будет добавлено – это должна решить Трехсторонняя контактная группа", – подчеркнул Пристайко.

Кроме того, министр подчеркнул, что Украина согласилась на "четко выписанные формулировки, которые обсуждали советники". Согласование и подписание текста "формулы Штайнмайера" является одним из двух условий для встречи лидеров "нормандской четверки".

Примечательно, что сам украинский президент, в сферу ответственности которого входит международное направление, высказался о "формуле" лишь в самом начале. 12 сентября он заявил, что на совещании представителей четырех стран "нормандского формата", состоявшемся в начале месяца, обсуждение "формулы Штайнмайера" стало одним из "самых сложных вопросов", который участники переговоров должны, тем не менее, обсуждать и дальше, в том числе и на уровне лидеров стран "нормандской четверки".

Владимир Зеленский

Больше никаких публичных комментариев Зеленский не давал, хотя стремительно развивающийся скандал может стоит срыва всех дальнейших переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. Судя по всему, глава украинского МИД взялся формировать внешнюю политику и полностью перенял на себя кураторство по вопросам "формулы Штайнмайера".

А что же в тексте?

Впервые "формула" была озвучена тогдашним министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в 2016 году. Появилась она после того, как стало ясно, что Киев и Москва не могут договориться, в каком порядке будут выполняться пункты соглашения. Украинская сторона настаивала на том, что в первую очередь на Донбассе прекращается огонь, отводятся российские войска, устанавливается контроль над границей и только потом проводятся выборы по украинскому законодательству.

Франк-Вальтер Штайнмайер

В свою очередь Россия считает, что сначала на Донбассе нужно провести выборы, а затем уже все остальное.

Предложение Штайнмайера было в следующем:

сначала Украина принимает закон об особом порядке проведения местных выборов на неподконтрольных территориях.

дальше местные выборы.

если ОБСЕ подтверждает демократичность выборов, особый статус в ОРДЛО временно вступает в силу.

дальше он закрепляется в Конституции, и только потом Украине передается контроль за границей.

19 сентября 2019 года, в сеть слили якобы согласованный текст "формулы Штайнмайера", который отказалась подписывать Украина на мирных переговорах в Минске.

В опубликованном российском изданием "КоммерсантЪ" документе прописывается имплементация скандального плана по Донбассу в украинское законодательство.

Согласно ему, закон об особом статусе "вступает в силу в 20:00 по местному времени в день голосования на внеочередных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые назначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и специальным законом Украины, регулирующим внеочередные местные выборы в вышеупомянутых районах".

Еще в формулировке отмечается, что закон об особом статусе будет действовать на временной основе до дня опубликования миссией наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ итогового доклада о выборах. Когда и если ОБСЕ признает выборы соответствующими всем стандартам, закон начнет действовать на постоянной основе.

Текст "формулы Штайнмайера" "КоммерсантЪ"

Глава украинского МИД заявлял, что "формула Штайнмайера" была согласована предыдущей властью и лично Петром Порошенко, теперь же передана по наследству новой власти, которая собирается выполнить обещанное. Но на самом деле никто ничего не согласовывал, о чем сказал сам бывший президент.

"Никакого соглашения Штайнмайера не существует в природе. Нет соглашения Штайнмайера. Никакой формулы Штайнмайера, якобы с кем-то согласованной, не существует", – сказал Порошенко.

В свою очередь Пристайко заявил, что "формула" существует и ее текст находится у него на руках.

"Чтобы избежать разночтения этой формулы, внешнеполитические советники глав государств второго сентября согласовали текст, который фактически и является четко записанной формулой, и все 4 стороны на это согласились", – заявил министр.

"В этой короткой формуле, которую все очень широко интерпретируют, речь идет об одном – что в день проведения выборов Закон об особом статусе (Донбасса – ред.) будет применен временно, а в момент, когда ОБСЕ скажет, что выборы прошли честно, прозрачно, в соответствии с высокими стандартами ОБСЕ, этот статус приобретет постоянный характер. Вот и все, больше ничего нет, никаких идей", – пояснил он.

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Никаких упоминаний о контроле Украины над временно оккупированным участком украинско-российской границы, амнистии для боевиков российско-оккупационных войск в "формуле Штайнмайера" нет, уверяет дипломат.

И тут мы вновь возвращаемся к разногласиям Киева и Москвы относительно политики безопасности на Донбассе перед проведением выборов, а именно – прекращения огня, отвода войск, и контроля над границей украинской властью. Это то, о чем и говорила украинская делегация на последнем заседании ТКГ.

В итоге получается, что у назначенных Зеленским главы МИД Вадима Пристайко, и главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кучмы абсолютно разные представления о том, на каких условиях Украина должна соглашаться на реализацию скандальной "формулы Штайнмайера".

Что к этому привело, отсутствие коммуникации или понимания единой, четкой позиции в команде Зеленского, неизвестно. По заявлению министра иностранных дел, на ближайшей встрече ТКГ текст документа должен быть согласован. Но будет ли.

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