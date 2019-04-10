1. В Бахчисарае оккупанты задержали мать осужденного к 17 годам строгого режима по обвинению в “терроризме”​ Энвера Мамутова — Зарему, которая вышла на одиночный пикет, а также его супругу Алие, которая вела прямой эфир пикета в Facebook. Зарема Мамутова держала плакат, на котором было написано: “Мой сын не террорист. За что 17 лет?”. Алие снимала пикет с другой стороны дороги, но полицаи подозвали её к Зареме, после чего обвинили женщин в “несанкционированном собрании” и загребли в гестапо. На обеих составили “протокол поступления”. У Энвера осталось семеро детей, которые уже три года ждут папу дома

2. За последние несколько дней в Крыму прошли несколько одиночных пикетов в поддержку репрессируемых крымских татар. По ссылке посмотрите фото и видео с разных пикетов, а также момент задержания оккупантами супруги и матери Энвера Мамутова

Новости Чего добивается Кремль

3. Крымское детство без отцов: прочтите, как на полуострове помогают детям фигурантов “дел Хизб ут-Тахрир”

4. Украинского политзаключенного Владимира Балуха 4 апреля оккупанты поместили в штрафной изолятор колонии № 4 г. Торжок (рф), и он будет там находиться до 19 апреля. Об этом сестре Балуха Надежде сегодня сообщили в администрации колонии. Посылку с продуктами и вещами у нее снова отказались принять. В штрафном изоляторе заключенных содержат в строгих условиях — на хлебе и воде

5. Оккупанты активизировались по всему Крыму: “Сегодня, 08.04, в районе Фороса в море были проведены совместные военные учения ВМФ и ВКС россии. Недалеко от берега наблюдались порядка 12 военных кораблей, которые проводили маневры и учебную стрельбу, а также три самолёта ВКС (две СУшки и один МиГ). Кто тоже наблюдал сие действо?”, “Ну, ты находка для шпиона”, “Мы в восторге, писяем кипятком, счастье-то какое”, “Было дело, и трассу вечером на полчасика перекрыли”, “МиГов не было. Были 2 СУ-30 и пара вертолетов. Пусть NATO ссытся под себя. И террористы тоже. Крым — НАШ!!!”, “(Керчь) Кто знает, чего сегодня вертолёты летали?”

6. Оккупанты сообщили, что более 30 самолетов и вертолетов морской авиации Черноморского флота подняты “по учебной тревоге” . А в море вышли корабли ЧФ для наблюдения за совместными учениями Украины и Грузии со странами НАТО

7. Ватный юрист Союза предпринимателей Севастополя Владимир Новиков подал иск в “суд” на путина, Овсянникова, Чалого и Аксенова с требованием возмещения морального ущерба за слова Овсянникова, который в эфире севастопольского ТВ заявил, что в “2014 году севастопольцы встали с колен”. Ватник утверждает, что до 2014 года никто на коленях не стоял. Какой-то неправильный ватник. А может, еще скажет, что и на русском не запрещали говорить? Кроме Новикова, “иск” подписали еще шесть человек. Ватники также требуют от Овсянникова опубликовать опровержение своих слов и назвать поименно всех подписантов договора о “вхождении Крыма в россию” (Чалый, Аксенов, Константинов и путин)

8. Ватники в Севастополе решили устроить попытку № 2 по реализации “референдума о недоверии” к засланному путиным Овсянникову. Первый раз оккупанты вате запретили референдить по этому поводу, а военторги, как вы знаете, уже закрыты. Слышал, что на Донбассе шахты российские танки шестой год неплохо рожают, но Донбасс далеко. А “крымская самооборона”, как выяснилось, умеет только бухать, грабить и отжимать имущество

9. В Симферополе на площади Ленина ватный пенсионер Эдуард Шеинкер провел очередной одиночный пикет против “российской власти Крыма”. Ватник стоял с красной тряпкой, портретом Сталина и плакатом с критикой оккупационных властей. Весна. Обострение

10. Пауки в банке: “глава” Нижнегорского района оккупированного Крыма Александр Петров (родственник Козенко, который сидит в Госдуре) ударил посетителя в своей приемной. Напомню, в марте 2014 года Петров нанес телесные повреждения проректору ТНУ (сейчас КФУ) Владимиру Полищуку, а в 2017 году зверски избил т.н. “депутата” партии путина Екатерину Самбурскую и ее мужа, но не понес никакого наказания

11. Константинов заявил, что в Крыму создана группа для проведения анализа “ущерба”, якобы понесенного Крымом с момента провозглашения независимости Украины и до аннексии полуострова россией. Группу возглавил “первый зам” Константинова Ефим Фикс, который разыскивается Украиной за госизмену

12. Путин уверен, что иностранные инвесторы бегут в Крым, занимая все свободные ниши. В общем, оно как жило в своей виртуальной реальности, так там и осталось доживать свой позорный век

13. Вчера в отравленном Армянске наконец все наладилось! Прибыл паровоз победы! Беда не приходит одна — иногда она еще и на паровозе приезжает. Дышите глубже

14. Яны-Капу (Красноперекопск) тоже отпобедобесился на поезде. Всё на Берлин рвутся, безвизовый путь к которому лежит через паспортный стол в Херсоне. В составе скрепного поезда находится вагон, на котором написано “Слава воинам-освободителям”. Примерно в таких же вагонах в 1944 году “освобождали” Крым от крымских татар. Уже повторяют

15. В оккупированный Джанкой сегодня прибыл поезд поБеды. А в небе вату то ли пугали, то ли развлекали военные вертолеты

P.S. Тема репрессий затрагивается практически ежедневно. И, похоже, в ближайшее время оккупанты попытаются создать в Крыму новую реальность для крымских татар, которая будет напоминать времена средневековой инквизиции. Всё это уже сейчас подается под лозунгом “заботы о народе”. А если кто-то станет противиться этой “заботе”, то к нему всегда можно будет применить уже опробованный вариант “заботы” в виде как минимум депортации в тюрьму, как максимум — похищения и убийства… Предлагаю вам прочесть аргументированное мнение крымского обозревателя https://ru.krymr.com/a/rossiyskaya-inkviziciya-dlya-krymskih-musulman/29867724.html

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