1. Со вчерашнего дня ребенок, не достигший 16-летнего возраста, сможет выехать из аннексированного Крыма для оформления паспорта и загранпаспорта Украины, предъявив на КПВВ только свидетельство о рождении, а также паспорт того, кто его сопровождает.

После подачи всех необходимых документов в подразделения Государственной миграционной службы ребенок в сопровождении родителей сможет вернуться в Крым и ожидать изготовления своих документов

2. “Посетила Балуха во вторник. Состояние здоровья неудовлетворительное: головная боль, отек нижней левой конечности, сильные боли в суставах и грудной клетке. В допуске врача, которому доверяет Балух, отказали без объяснения причин”, — сказала адвокат Ольга Динзе, которая также добавила, что в колонии не приняли продукты питания, которые необходимы политузнику для выхода из голодовки без ущерба для здоровья

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3. Осужденному на 20 лет колонии украинскому режиссеру Олегу Сенцову сегодня исполнилось 43 года. Это уже шестой день рождения, который политузник встречает в заключении. Сейчас Сенцов находится в колонии Лабытнанги, на севере росси

4. “Все беседы в Крыму переместились на кухню” — украинская активистка из Ялты Лариса Китайская, которая была вынуждена покинуть Крым, рассказала о преследовании со стороны оккупантов и атмосфере страха, царящей в Крыму.

5. В Крыму у ватников настолько сильно разочарование всем, что происходит, что оккупанты выпустили на сцену коллаборантку Ольгу Ковитиди, которая протирает свою пятую точку в Госдуре. В начале своего выступления продажная шкура заявила: “Появляются целые команды ботов, которые не прикрываются антироссийскими настроениями — нет, ни в коей мере. Это команды ботов-патриотов, это многоуровневые команды, которые говорят о том, что: "Мы за россию, но только мы не за ту россию, которая существует сегодня”. Но во второй части своей речи преступница опровергла свои же слова о ботах и подтвердила огромное недовольство жителей не только Крыма, но и россии: “Организация сепаратистских настроений всегда была и, если говорить относительно Крыма, Крым наиболее ярко проявляет все те процессы, которые существуют сегодня, ведь всегда был недовольный протестный электорат. В Крыму его было меньше, потому что народ стремился в россию. Естественно, что, когда люди хотят куда-то попасть, у них очень завышенная планка ожидаемого. Работа с протестным электоратом присуща не только Крыму, она присуща сегодня в целом россии”. Далее ватница снова запугала всех Майданом, который начинался с соцсетей, которые “стали толчком к росту протестных настроений”. Но шкура считает, что российская власть должна быть неприкосновенна

6. В Севастопольском морском порту идет массовое сокращение. На улицу выкинут каждого десятого — 200 человек. Кстати, зарплаты в порту мизерные — около 16 тысяч рублей: “Что касается рядовых работников, то, по сведениям ведомства, работники "Инкермана" в прошлом году находились в простое 50% времени, а суда, экипажи которых сейчас сокращаются, не эксплуатировались с 2014 года… "Высвобождаемые" сотрудники встревожены. По словам собеседника, работники, около двух лет назад уволенные по сокращению штатов, якобы не получили причитающиеся им выплаты, и теперь люди опасаются повторения ситуации”. Многие обоснованно считают, что предприятие банкротят намеренно — видимо, очередной друг путина глаз положил

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7. В Севастополе коммуняки сегодня митинговали против “российских властей”, критиковали назначенного два дня назад путиным нового “губернатора”, т.к., по словам ваты, “Москва со своей кадровой политикой уже задолбала”. А также собирали подписи под обращением к путину против закрытия доступа к морю в Батилимане. У некоторых ватников на футболках был изображен Сталин, а в руках держали плакаты с текстом: “КРЫСЫ единороссы должны уйти!” и другими лозунги

8. Балаклаве и Инкерману возвращен статус отдельных городов. Что это значит для охраны культурного наследия? Я считаю, что это подготовка к постройке в центре Балаклавы яхтенной марины Ротенбергами. Кароч, песец уже близок

9. Алушта. Вход на территорию санатория “Утес” и мыс Плака теперь стоит 300 рублей. 150 — для местных по паспорту с пропиской. Успехи за 5 лет: “Могли бы вообще не пускать”, “Ага, нечего шастать”, “Недолго ждать!”, “Возмутительно!!!”, “За что боролись? На патриотов напоролись! Крым наш! Чей — уже понятно. Ясно, что не наш!”, “Остап Бендер нервно курит в сторонке”, “Буду рассказывать своим детям и внукам, как мы с женой БЕСПЛАТНО на мысе наслаждались видами!!!”, “До каких пор эти твари будут издеваться над людьми?”, “(Запоребрик) А при хохлах не платили? А бандеровцы вообще обещали Крым в крови утопить”

10. “Да задолбали уже!!!! Россия, ты и правда нас захватила???!!!!! Уже просто сил нет слышать и смотреть на этот бардак!!!” — жители Крыма, включая ватных, комментируют отжим оккупантами все новых и новых пляжей и мест отдыха.

11. Еще одни бузотёры: “Почему Крым, придя, как все кричали, в родную гавань, стал жить в 100 раз хуже, чем при Украине?”, “Бунтовать не будем. Будем вежливо предлагать жителям Башкортостана Татарстана, Бурятии, Удмуртии, Омска и т.д. вспоминать о своей родине, вернуться в свою родную гавань, ибо их родинам сейчас очень тяжело из-за санкций. А местные жители и без приезжих специалистов обойдутся”

12. Сегодня ночью на территории автокемпинга “Оленевка Village”, с помпой открытого оккупантами перед началом несезона, летали и переворачивались деревянные домики со скрепными отдыхающими, которые теперь воют в соцсетях. Оккупанты все делают через то место, которым думают. Ну, кто же знал, что в Крыму и ветра бывают!

P.S. Легким росчерком пера ватники, истошно и громко скулящие от камней с неба, превратились в “многоуровневые команды ботов-патриотов”. Еще 5 лет назад ватники и подумать не могли, что станут не “счастливыми освобожденными от ига хунты”, а жалкими “ботами-патриотами”. Хорошая витрина получилась в оккупированном Крыму у “русского мира”. Прям так и хочется плодить эти витрины по всему миру.

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