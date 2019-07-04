1. Вчера в Судаке полицаи оккупационного режима задержали крымского татарина Эмирова Сеяра — за публикацию в соцсети от 2013 года.
Сначала репрессируемого доставили в гестапо, а затем на судилище, где признали его “виновным” и назначили штраф в виде 1500 рублей
2. В Крыму сейчас намного безопаснее воровать из бюджета, чем ставить лайки в соцсетях.
3. Положение Владимира Балуха ухудшается — оккупанты хотят поместить его в помещение камерного типа, с более жестоким режимом содержания. Балух продолжает голодовку
4. Коллапс в водоснабжающей системе Армянска нарастает: из кранов еле течет ржавая, вонючая вода. Горожане опасаются, что ее не хватит не только им, но и заводу “Крымский Титан”, и в августе снова начнутся кислотные выбросы. В пятницу люди выйдут на пикет, чтобы привлечь внимание к проблеме, попиариться на которой решил и ваторылый Юрий Мешков (первый президент Крыма, радостно встречавший оккупантов). Он планирует явиться на митинг, чтобы обратиться к Украине с просьбой открыть Северо-Крымский канал. Оккупанты митинг РАЗРЕШИЛИ (может, сами же его и организовывают?). Пропагандоны добавляют: “Подземные водоносные горизонты в этом засушливом углу крымской степи последние полвека питались за счет просачивания днепровской воды из канала. Вот уже пять лет вода по нему не поступает, а из скважин выкачивается не только для бытовых, но и для промышленных нужд. Это уже привело к истощению и засолению подземных водоносных пластов, где пресную воду постепенно замещает соленая вода из Сиваша”
5. Российские оккупанты в очередной раз привели в боевую готовность подразделения противовоздушной обороны в изнасилованном ими Крыму
6. По состоянию на 2 июля 516 жителей Крыма и 122 жителя Севастополя сменили место голосования на досрочных выборах в Верховную Раду Украины, которые назначены на 21 июля. Изменить место голосования можно до 15 июля
7. Севастополь. Озеро на Сахарной Головке уничтожено и брошено. Это был искусственный водоём. Был хозяин, который выращивал нутрий и разводил рыбу. Даже мини ферма была. Хорошее тихое местечко. Но пришла гавань, и вести бизнес стало невозможно (аренда, “налоги”, поборы и т.п.). Притесняла нас Украина, ой, как притесняла
8. Сервисы бронирования авиабилетов и отелей Kayak и Momondo перестали предлагать российским пользователям гостиницы в оккупированном Крыму. Польза от санкций так и прет
9. Это просто песня. Вновь открытый участок Камышовского шоссе в Севастополе уже начал расползаться во все стороны. Простоял меньше недели
10. Жители Феодосии описали, как умирает город. Собственно, так умирает весь Крым: “Ребята, извините, но это уже просто крик души. Волей судьбы меня занесло по работе на полгода в Москву. Два дня назад вернулась в Фео — и что я вижу… Банзай закрыт, Привал закрыт. Водный закрыли уже давно. 5-ый элемент — вслед за водным. В итоге в 23:00 иду по набережной, людей никого!!! В морячке зажигают те, кому за… В Аркадии — 3 инвалида на танцполе. Что сделали с городом???? Куда ехать отдыхать, если тебе не за…???? Я понимаю, что в 23:00 все спят, но у нас город превратился в какой-то дом престарелых!!!! Кидайте тапками, мне пофиг. Но я хотела увидеть прежнюю Феодосию, а она потихоньку умирает”. Комментарии: “Она умерла в 2014”, “А виновата россия?”, “(Эталонная вата пишет) Виновата не россия, а то, что контроля властей просто НУЛЬ, и выбрать никого нельзя — сами между собой назначают. Раньше законы проще были, но кидалова как-то меньше всё равно было. Сейчас законы жесткие, а кидалово в 40 раз сильнее”, “(Еще один эталонный) Наверное, чтобы ее (Феодосию) сделать хотя бы прежней, нужно чтобы путин мэром стал”, “Тогда здесь все вообще перекроют и перегородят пятиметровыми заборами с колючкой. Овцы волка зовут”, “(Из Питера пишет) Овцы свалили давно к волкам, в хохланд”, “Да нет, все овцы тут, просто выехали, сделали безвиз и дальше тут о рае русского мира рассказывают”, “Полностью согласен. При украинцах было все. Стало НАМНОГО хуже”, “Я согласен, умерла. Последнее лето было в пизд@том 2014”, “Это вы ещё не были в провинции — Армянск, Джанкой, Красноперекопск — реально город пенсионеров и военных. Короче, Крым стал военной базой”, “И не говорите, что при россии лучше сезоны, чем были при Украине. Раньше до 3 ночи толпы народу, все бары забиты, а щас в 11 уже никого”, “Сложно в россии вести бизнес — что непонятно. Особенно, когда отдыхающих нет. Даже в Судаке осталось всего пара клубов нормальных”
11. Паблик Судака о ходе рекордного сезона — сводки за ИЮЛЬ: “Так много или мало народа на пляже?”. Ответы: “Народа — как в начале июня”, “Пляж полупустой”, “Вообще жесть”
12. Нацист Горный о несезоне и лжи оккупантов: “Просто сказочные сказочники. Будут с упорством маньяка натягивать глаз на свою задницу, но 7-8 млн турпотока нарисуют. Тем не менее в Москве в курсе реальной ситуации по турпотоку и сделают оргвыводы. Сезон хуже прошлого, и здесь полностью вина Министерства туризма Крыма. Именно об этом сейчас громко говорит отрасль. Ничего, осенью вас разгонят”
13. “Нас продолжают сажать в клетки. Вот такие решётки прямо поперёк тротуаров устанавливают сейчас на автовокзале Севастополя” — ноет умеренной оголтелости любитель родной гавани
14. Почитал раша-СМИ. Что сегодня почерпнул? Когда рубль падает и дна не видно, это называется “колебания курса рубля”, а когда вырос на 5 копеек по отношению к доллару, то тут уже “уверенный рост” h
15. С годами в россии все больше говорят о “волеизъявлении крымчан” и всё меньше — “о прекрасной военной операции”. Крайний найден.
P.S. Овцы позвали волка… А когда он пришел и приступил к трапезе, овцы взвыли. Вой продолжается шестой год.
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