1. Лидер правящей немецкой партии “Христианско-демократический союз” Аннегрет Крамп-Карренбауэр отказалась от предложения своего однопартийца-путинососа Михаэля Кречмера облегчить санкции против россии: “Экономические санкции — это реакция на нарушение международного права в Крыму и на востоке Украины российским правительством.

Пока политика россии и за рубежом (прим — в Крыму и на Донбассе) не изменится, нет пространства для маневра, чтобы достичь изменений в экономическом сотрудничестве”, — сказала она. Наверное, Аннегрет очень любит россию, ведь путин говорил, что санкции идут только на пользу

2. Вопреки принятым турецкими властями решениям, продолжаются регулярные рейсы с концентратом ильменита для нужд санкционного предприятия “Крымский Титан” в Армянске из стамбульского порта Амбарлы в закрытый крымский порт Камыш-Бурун

3. Старейшее мусульманское кладбище юго-западного Крыма Кырк-Азизлер уничтожено. Последние могилы скрыты. Теперь на кладбище — трасса.

4. В оккупированном Симферополе 8 июня жители Каменского массива митинговали против строительства мусороперерабатывающего комплекса вблизи жилых домов. Место проведения акции было ограждено от остальной территории металлическими решетками, на входе дежурили полицаи режима с металлодетекторами

5. Крым встречает очередного ихтамнета: “Никто не подскажет, сколько у вас получают военные контрактники? Собираюсь переводиться к вам в ближайшее время. И вообще, как служба?”. Ответы: “Капец, страна вояк и мусоров, каждый второй пост про них”, “Ну а херли, ума много не надо”, “Еб…ые дармоеды. Лишь бы ничего не делать”, “(Уже понаехавший ихтамнет отвечает) Смотря какие войска, а оттуда уже идёт должность, звание, выслуга и все прочее. Везде по-разному”

6. В Севастополе 8 июня на площади Нахимова прошла церемония закрытия оккупационного армейского конкурса “Авиадартс”. В самом начале на сцене выстроили отряд школьников в военной форме, которых приняли в “Путлерюгенд”. Во время церемонии закрытия вате демонстрировали зенитные ракетные комплексы “Панцирь-С1” и С-400 “Триумф”. Кроме того, оккупанты активно агитировали ватоголовых поступать в военные училища и записываться в армию сорванных нашивок

7. Кто еще не записался? С 24 июня по 15 июля в Заозёрном (Евпатория), в детском лагере “Алые Паруса” будет проводиться “оздоровительная “Казачья смена”. Большие кизяки будут воспитывать маленьких кизяков. Кизяки в Крыму уже пять лет одебиливают детей ватоголовых родителей. Например, 1 июня в пгт. Курман (Красногвардейское) прошли “казачьи национальные игры “Шермиции-2019”

Новости Россияне даже не знают о случившемся

8. В Севастополе переданный военным оккупантам лес в Лабораторной балке с краснокнижными деревьями уже готовят к застройке. “Город не только лишается живописных склонов, покрытых соснами, но и может столкнуться и с оползневой проблемой при дальнейшей застройке территории”

9. Особый шарм парку Победы в Севастополе придает тот факт, что на обустройство вот такой “красоты” потратили миллиард росиюшкиных рублей — и еще потратят: “Какой-то трэш с этим парком Победы. В субботу заехали вечером пройтись — фонтан, видимо, строили в качестве бассейна — ничего не работает, просто лужа, как, собственно, и другие фонтаны в парке. Но это ничего — когда стемнело, не включили ни одного фонаря. Люди в потемках, подсвечивая мобилками, уныло брели по домам, при этом тут же на аллее катаются на велосипедах, самокатах, роликах. Уныло и убого, еще и небезопасно. Анонимно”

10. Гардемарины Севастополя говорят, что прозрели относительно своей гавани почти мгновенно: “Та х*р на этот фонтан. Понятно уже, что никто его доделывать не будет, так же, как и историк. Уже вояки хапанули лес на Лабораторке, вырубают деревья, сосны под за стройку. Полная жопа, походу, городу приходит”, “Вы это только сейчас поняли?”, “Нет, конечно, прозрение типа розовых очков наступило ещё в 15 году”, “Так поздно? Как по мне, началось это с треш-патриотизма”, “Хорошо, что есть люди, понимающие, что происходит. Не буду перечислять, а то упоротые заклюют. Вы и так в курсах”, “Ну, мне лично уже всё равно: клюют или нет. Просто слишком много 3.14… в последнее время”

11. Оккупанты в Симферополе затеяли реконструкцию набережной реки Салгир. Ватники возмущаются, ведь оккупанты срывают плитку, “которая на 95% в идеальном состоянии, и уложена была хорошо”. Издевалась Украина ремонтами всякими качественными над нами. А теперь оккупанты уложат дерьмо, как в центре Симферополя, который уже много раз перереконструировали после нанореконструкции

12. “Невиданными” темпами начали делать скамейки на нижней набережной в Ялте. Сиденья сделали уже аж на четырёх. Могут даже успеть к концу месяца… этого… или следующего. Но делать два дела сразу (сиденья и мусор вывезти) — миссия невыполнима

13. Вот еще немного фотографий вечерней набережной. Да, кстати, это 11 вечера субботы в июне, а не 3 часа ночи с понедельника на вторник в феврале. Миллионы скрепных туристOFF, вы где?

14. Севастопольская вата все никак мосту не нарадуется: “Пляяяяя. Неделю назад в Питере купили надувной матрац за 800 рэ. Сегодня занесло нас в Муссон. Такой же матрац за… 1299. Я в ауте. 500 рэ, Карл, а мост-то уже открыт. Это по какому тарифу тут цены? Ямало-Ненецкий АО?”

15. Умиляют эти “прямые линии” с путиным. Миллионы звонков… А разве это не факт полной неуправляемости властей всех уровней на раиссе? Царь, спаси!

P.S. Один из читателей моего блога прокомментировал ватные прозрения, вой и бесконечные письма путину с жалобами на камни с неба: “С телевизора ведь все началось? Телевизором и закончится. Море и по ящику посмотреть можно, в конце-то концов. Теперь шо сибиряк, шо крымчанин друг от друга перестанут отличаться. Смотрят одно и думают одинаково. В комплект к ватным мозгам поставляются ватные глаза. А ведь были же вроде как людьми”. Добавлю, что я все-таки чуть более оптимистичен в отношении большей части нашей ваты, т.к. Крым успел познать вкус свободы и цивилизации. Поэтому и выдавливают оккупанты отсюда всех, включая предателей Украины. Напомню, что на оккупендум бегало не более трети населения полуострова — и оккупанты это знают, как никто другой.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!