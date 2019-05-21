1. Не напобедобесились. В Севастополе 19 мая оккупанты провели детский парад с военной техникой и шествием “Бессмертный полк”.

Оккупанты заявили, что парад посвящен “75-летию победы в ВОВ”, а проведен он в “День детства”. Дети, включая детсадовцев, были одеты в военную и кизячью форму. За отвратным шабашем наблюдали оккупационная администрация Севастополя, ихтамнеты и сектанты РПЦ — они же чекисты в рясах

2. АД. “Комитет развития спорта города Ялта и Военно-патриотический отряд "Овод" провели совместное юношеское мероприятие в Гурзуфе — посвящение в пионеры”. В одном из комментариев прозвучало следующее: “А я вот помню, какой дебош был в школе, когда нам разрешили не носить эти ошейники. Их рвали, жгли, расписывали, и вообще, творилось что-то невообразимое. Значит, не так уж популярна была эта организация”

3. На пляже в Батилимане на указателе “ПЛЯЖ ЗАКРЫТ! КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО” неизвестные дописали “КРЫМ НАШ”. Напомню, оккупанты отжали не только пляж, но и запретили приближаться к нему, перекрыв дороги. Жуткие подробности прочтите, если пропустили вчера

4. Случилось заболеть. Потратил полдня, чтобы записаться к платному врачу. Аж на четверг. Про бесплатную медицину в Севастополе я вообще молчу, раз такой ажиотаж в коммерческой медицине. Будьте здоровы

Новости Как украинцы помогают России побеждать Украину

5. “Радует, что тысячи людей со всей россии уже переехали или решительно собираются переехать в Крым!!!”, — написал рашист и опубликовал скрин сообщений жителей Перми, в которых говорится, что каждая десятая квартира в их городе, по информации риелторов, продается по причине переезда в Крым, жители которого кинулись комментировать намерения рашистов: “Не радует”, “Капздец”, “Как они ошибаются”, “Сам с Перми и сам переехал в Крым”, “Это же как должно быть хреново в Перми, что люди думают, что в Крыму жить можно?”, “Переехал полтора года назад из Перми в Евпаторию, обратно не собираюсь”, “В чём радость?”, “(Ольгинец) Приток работоспособного населения”, “Свои без работы сидят, еще залетному "работоспособному населению" радоваться… Для чего они нам здесь? Чтобы работу у местных отбирать?”, “Они едут, потом понимают, в какую жопу приехали, и уезжают обратно. Почему-то их манит недорогое жилье, но цены и зарплаты говорят о том, что переезд был ошибкой”, “Приехал в долгосрочную командировку с Москвы. Крым очень понравился. Думаю тут жить остаться”, “Так почему такой упадок благосостояния граждан рф произошел? Ну, вЯликие, что с вами не так? Много ли вам дал Крым в улучшении вашего благосостояния? Шушеры понаехало”, “Мы, крымчане, вам ничем не обязаны, и хватит вести себя так нахально, по-хамски и борзо!!!”, “Тут самим дышать нечем, ещё вы решили приехать — катитесь на….”, “Радует (прим — переезд) только самих понаехав и небольшую часть населения, которая сдает жилье. Остальные вас ненавидят. Люди потеряли работу, бизнес, и все благодаря русскому миру”, “Вчера была в Коктебеле. На центральную автобусную остановку высадился десант из людей непонятной национальности. То ли чеченцы, то ли цыгане, то ли луганцы. Навалена куча огромных сумок. Бабы в рваных колготках переехали жить в Крым! При мне татары-таксисты с ними ругались. Пришла крупная блондинка (вероятно, представитель поссовета), объяснила им, что гражданства у них тут не будет, и в их случае им лучше обратиться к местному батюшке — может, он их приютит. И что это такое? Сейчас с Донецка и Луганска попрут такие же. Ребята, лучше нам не сраться, кто хороший, кто плохой, а создать пару отрядов самообороны быстрого реагирования, потому что будем мы бедные, если пойдёт большой вал наглых нищих, которые хотят жить в нашем Крыму, и желательно на халяву”

6. Сегодня состоялась инаугурация нового президента Украины. Удивительно, что многие крымские ватники поддерживают Зеленского, несмотря на его слова о том, что он будет стремиться к освобождению Крыма и Донбасса. А вообще, много комментариев было в группах “ВК” как со словами поддержки в его адрес, так и со словами ненависти. Вот некоторые из них: “Ну что, Владимир, как говорится, с БОГОМ! Коротко: в своей инаугурационной речи Зеленский заявил о роспуске Верховной рады и призвал отменить закон о депутатской неприкосновенности. Зеленский также заявил, что будет пытаться вернуть Украине утраченные территории, и что даст гражданство любому человеку, который готов работать на благо страны”, “А прикиньте, у него начнёт получаться. И выражение "вы что, хотите, как на Украине" перестанет быть мейнстримом”, “Интересно”, “Поживем, посмотрим”, “(Понаехавшая) Скоро мечта всех крымчан сбудется. Украина вас "вернет" обратно. Тут многие вздыхают, как хорошо было при Украине”, “Был и свой негатив, но по крайней мере я смогла получить хорошее образование не по зашкварной цене. Скажу так, на деньги, что были заплачены за мое образование, можно было купить разве что среднюю машину типа лады 11. Сейчас образование в вузе уровня, что я училась, стоит по цене однушки в Краснодаре. Такие дела”, “А я-то думал, что ж там шуршать начало со стороны границы. А это оказалось, что в соседнем государстве начали массово "переобуваться" политические элиты”, “Здесь же "переобулись", почему бы и там нет”, “Лично для меня это волнительно, так как Украина мне люба, дорога. Шалом всем переобувшимся крымчанам”, “Начало хорошее”

7. Говорящая голова путина Песков, комментируя сегодняшние слова Зеленского о возвращении под контроль аннексированного Крыма, заявил, что “вопроса Крыма не существует”, т.е. чемодан без ручки пока будут нести и кормить за счет “дорогих россиян”, которые уже не так сильно ощущают величие

P.S. “Севастополь. Соседская бабушка поздравляет. Я — вежливый же, говорю: "И Вас с праздником. А с каким?". Она: "День победы! Это каждый день, это важно!". Не стал с ней спорить, но высказал свое мнение, что празднование этого дня превратилось в истерию и милитаристский фарс, в который втягивают детей в военной форме. На что соседка мне ответила: "Так мы в кольце врагов!"… А раньше тюльпаны под подъездом выращивала. Хороший был человек”.

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