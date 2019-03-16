1. ЕС ввел санкции против 8 российских военных низшего звена за захват украинских моряков в нейтральных водах у берегов оккупированного россией Крыма. Вот такая сильная “озабоченность”

2. В оккупированном Армянске снова жалуются на химические запахи, кашель и конъюнктивит. Экологи говорят, что виной тому — кислотонакопитель — воды не хватает. Качество питьевой воды, которая течет из кранов жителей города, падает — вода стала более соленой из-за варварской выкачки подземных вод. Люди с ужасом ждут тепла

3. Керчь. В районе Опука вторые сутки хорошо гремит. Зелёные отморозки все стреляют. Превратили Крым в казарму с отбитыми на всю голову вояками и с таким же населением. Забудьте, что Крым когда-то был курортом.

4. Низабудим, нипрастим: в Керчи разрушается обелиск Славы на горе Митридат, доступ к нему закрыт. Жители города связывают многочисленные разрушения в центральной части Керчи с вибрациями из-за работ по строительству Крымского моста. Жители Керчи в комментариях к статье пишут, что последние пять лет все только разрушается, и уже боятся последствий “реставрации”

5. Очередное ЧП в Керченском проливе, оккупированном россией: вчера на мель село судно с металлом, которое вышло из Мариуполя в направлении Италии. Мост сильно изменил течения. ЧП в проливе стали нормой . Напомню, в январе 2019 года сайт “Керчь.ФМ” со ссылкой на имеющиеся в распоряжении редакции документы о фактических глубинах акватории порта сообщил, что подходной канал Керченского морского торгового порта и пролив стремительно мелеют после строительства моста

6. В 2020 году оккупанты вновь проведут перепись населения в Крыму. Предыдущую проводили в 2014 году. Похоже, понаехало столько быдла, что оккупанты вновь решили всех пересчитать. Да и местных уже уехало немало с этого “процветающего острова счастья”

Новости За Путиным пришли

7. В Ялте секта НОД снова требовала предоставить путину чрезвычайные полномочия в условиях войны. Кружок активной деградации собрался на том же месте — у памятника Шевченко

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8. В Симферополе прошли первые шабаши, посвященные пятилетию оккупации Крыма. В рамках празднования позора и преступления россии состоялись шествие и митинг, в которых приняли участие ряженые всех сортов. Оккупант Володин, ныне находящийся в Крыму с другими делегатами из Госдуры, заявил: “Украина обошлась с Крымом очень и очень непорядочно: были нарушены основополагающие права граждан — право на язык, образование на родном языке (прим — до оккупации из 600 школ в Крыму только 4 были с украинским языком обучения). Разрушила экономику Крыма и Севастополя (прим — это успешно сделала россия за 5 лет). Фактически аннексия, тем более правовая основа отсутствовала. И через европейские парламентские структуры мы с вами возьмем и обяжем Украину компенсировать то, что потеряли граждане за эти 25 лет”

9. На паблике Ялты снова разместили программу празднования пятой годовщины оккупации Крыма. Жители города прокомментировали: “Мне лично при Украине Крым нравился больше”, “А гайки все туже закручивают”, “Безудержное веселье”, “Ура!!! Наконец-то нас загнали в жопу!!!!!”, “Ура! Айсберг наш, закричали на Титанике”, “Только бы дожить и выжить до следующего юбилея”, “А когда мы в россию уже войдем?”, “Интересно, сколько еще лет должно пройти, чтобы остатки упоротых поняли, в какую жопу все попали в Крыму?”, “У меня тоже не получится попасть на эти гуляния, потому что тоже не хочется”, “Дайте им хлеба и зрелищ, и они никогда не будут бунтовать. Ювенал”, “Ппц, снова гул грязных басов из колонок, срач, толпы баранов и бесконечные пробки, пробки, пробки и, блин, свалить от этого некуда, что самое печальное”, “Что мы получили за 5 лет? НДС 20%, бензин по 50, московские ценники и зарплаты глубинки, возможность не дожить до пенсии, дорожающие ежегодно почти на 10% продукты, разбитые фурами в хлам дороги и конские цены на газ (в газовой то стране), убитый порт и предприятия под санкциями. Нормальной связи в итоге нет, ТЦ нет, сетевых маркетов нет, банков и автосалонов нет. Как-то не видно рвущихся на помощь родной гавани крупных игроков на рынке”, “А Крым что — россия? 5 лет чета незаметно, только по зомбоящику и кудахтают, а по факту них*ра, за 5 лет так с материка никто не зашёл — ни МТС и другие операторы, ни Сбер и другие банки, и так можно продолжать до бесконечности”. Напомню, это уже третья безуспешная попытка оккупантов поднять градус веселья в умирающем городе

Новости России не обойтись без НАТО

10. Вчера незамеченной прошла гАдовщина великой победы алкообороны над особо опасной крымской бабушкой

11. Давайте дадим слово Евгению Гайворонскому — пропагандону, который в 2014 году был активным пособником оккупантов: “В 2014 году я 18 марта стоял в Ялте у памятника Ленину и слушал речь путина о воссоединении Крыма с россией. У меня слезы на глаза наворачивались. Я думал: какой классный чувак! Если б мне кто тогда сказал, что новая власть будет уничтожать меня отрядом автоматчиков и в ходе вооруженного налета вывернет мою квартиру, вывезет все личные вещи, включая паспорт Украины, а также порвет российский паспорт, я бы не поверил. Я бы в гневе бросился на автора столь глупой шутки. Но власть, которой и я в чем-то помог стать новой российской властью для Крыма, поздравила меня с пятилетием событий 2014 года. Полицейский спецназ 6 марта 2019 года попытался меня закошмарить стволами за журналистские расследования преступлений команды Аксенова и критику системных проблем российского государства. Я понял, что система власти Крыма в 2014-2019 годах держалась в том числе и на мне. Я писал острые статьи, требовал соблюдения законов и осуждал уничтожение Крыма. Люди, благодаря моим статьям, верили, что где-то есть законы. С нынешними знаниями я, попав обратно в 2014 год, никогда бы не стал топить за все те испытания и горести, которые выпали в 2014-2019 годах на долю простых и многих непростых крымчан. Повода для объединяющего всех праздника 16-18 марта 2019 года в Крыму нет. Крым после пятилетнего жестокого эксперимента спасет лишь грандиозное чудо!”. И таких разочаровашек среди вчерашних адептов россии в Крыму теперь большинство. По ссылке прочтите вой подробней https://ru.krymr.com/a/krymskaya-vesna-nechego-prazdnovat/29821486.html

12. Нагадую, що сьогодні 1825-ий день каменепаду в Криму.

P.S. 3 марта 2014 года российские оккупанты похитили 39-летнего Решата Аметова. Преступники из созданной оккупантами т.н. “самообороны Крыма” затолкали крымского татарина в машину вскоре после того, как он вышел под здание крымского правительства с одиночным пикетом против вторжения россии. Ровно пять лет назад, 15 марта 2014 года, тело Решата было найдено со следами жесточайших пыток. Решат Аметов стал первой жертвой российского вторжения в Крым. И далеко не последней. Украинских военнослужащих Сергея Кокурина и Станислава Карачевского убили несколько дней спустя. Судьба еще 38 крымчан, похищенных в Крыму за 5 лет оккупации, до сих пор остается неизвестной. Еще десятки крымчан сидят в тюрьмах по сфабрикованным делам. Десятки тысяч крымчан уже покинули оккупацию. Путин заявляет, что аннексия Крыма прошла “без единого выстрела и без человеческих жертв”. Ложь — национальное достояние россии!

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