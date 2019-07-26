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КРЫМский бандеровец
КРЫМский бандеровец
Украинский блогер из Крыма Все статьи автора

Новости Крымнаша. Крым меняется

1.2т

1. Оккупанты заявили, что не будут признавать решения международных судов по искам украинских компаний и физических лиц относительно имущества в Крыму. Это не спасет оккупантов от исполнения решений путем ареста российских активов за границей

Новости Крымнаша. Крым меняется

2. У двоих военнопленных моряков сегодня день рождения. Старшему матросу МБАК “Никополь” Вячеславу Зинченко исполнился 21 год. Командиру МБАК “Бердянск” Роману Мокряку — 33 года. До аннексии Крыма россией Роман служил на подлодке “Запорожье” в Севастополе

Новости Крымнаша. Крым меняется

Новости Крымнаша. Крым меняется

3. Преступница Поклонская заявила о переходе в парламентский комитет Госдуры по международным делам. Ранее она работала в комитете по безопасности и противодействию коррупции. Видимо, всю коррупцию в рашке курва уже победила

4. В оккупированном Судаке скрепные туристы продолжают купаться в море в районе горы Алчак и пансионата “Медвежонок”, где из-за аварии на коллекторе произошла утечка сточных вод. Вода в этом районе мутная с соответствующим запахом. “А где нам тогда купаться в Судаке?” — спросила понаехавшая студентка из Нижнего Новгорода корреспондента Крым.Реалии. Я понимаю, почему нацисты (во времена Второй Мировой войны, с 1939 по 1941 — союзники СССР и друзья Сталина) говорили “русиш швайне”

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5. Компания МТС сообщила крымчанам, что повышение тарифов состоится не 30 июля, как сообщалось ранее, а 12 августа. Жители Армянска и Яны-Капу (Красноперекопска) комментируют: “Гнобят крымчан, как хотят. То плэймаркет через вай-фай не качает, то банков нет нормальных”, “М-да… При Украине уже послал бы нах МТС и перешел на Киевстар, а тут деваться некуда”, “Та да. Живу на границе, то есть ловят две стороны — как россия, так и Украина. На Киевстаре сижу на тарифе "дайте ще", 65 грн — безлим на инет, безлим на звонки в сети, сто минут на звонки в другие страны, включая россию, Польшу, Германию и множество других стран Европы. Я к чему? Довольно обалденный тариф”, “Проблема просто решается: всё население Армянска покупает карточки Киевстар и отправляет МТС, который пользуется своей монопольной властью в регионе, в пешее эротическое путешествие”, “Вот уроды, а!!! Что же теперь будет? Беспредел, товарищи!!!”, “Главное, "Крыма наша"! Можем потерпеть!”, “И доказать ничего нельзя, так как МТС официально нет в Крыму”, “Уроды, спору нет. Сначала подкрутили гайки тем, у кого не подключена опция "100 минут". А потом нае…ли и тех, у кого эта опция подключена. Есть чуйка, что задерут цены и на мобильный интернет”

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6. Ялта. Стенд пляжа “Бегущая по волнам”. Сказать, что число ошибок зашкаливает — не сказать ничего. Массово отсутствующие пробелы после знаков препинания я даже не выделял. О стилистике тоже молчу. Спасли руське язык

7. Как я уже вчера сообщал, оккупанты начали очередную телевизионную лживую кампанию “Крым меняется”. По зомбоящику крутят ролики в духе СССР про надои коров и укладку асфальта, о котором до оккупации мы, оказывается, и не мечтали. Жители Ялты, которым в сюжете показали один открывшийся в городе детский садик, комментируют пропагандистские потуги оккупантов: “Конечно, в худшую сторону”, “Конечно, меняется: частные садики — вместо государственных, в которые не попасть; платные лаборатории — потому что по ОМС ничего не сдать; коммуналка, растущая каждые полгода. УРА! Крым меняется. После аннексии мы так рады, что просто плакать хочется от умиления!”, “Я три года ждала квоту на обследование ребёнка — не дождалась. Поехали сами в Москву и обследовались платно”, “Классный садик, а вот мои дети уже почти 4 года стоят на очереди в садик. Для кого же эти сады — неясно. Коммуналка невменяемая!!!! Как работать, если детей в сад не берут? А потом строчат обиженные посты на то, что люди на дому работают. А что еще делать, блин? Еще и щемить собираются надомников. Сами отсиживают свои жирные бока и наживаются, а потом показывают ролик о том, что один садик открыли. Вы лучше расскажите, сколько вы закрыли якобы на ремонт, и все…”, “Конечно, Крым меняется. Вы лучше покажите ПЯТИметровые заборы, тянущиеся на километры в Оливе, которые построил Герман Греф. Санаторий Мисхор, Ай-Петри и памятник архитектуры 19 века санаторий Дюльбер — все выкуплено за копейки в частную собственность друзьями путина!”, “Забыли про великую Артековскую стену и Гуровские камни, украденные у жителей Гурзуфа”, “Меняется. Теперь ещё можно и в голову получить от фотографов с животными”, “Кушать стало дорого покупать — Крым меняется”, “Дружно приколемся с пособия с 1,5 лет — внимание! — 50 рублей. 50, Карл! Нихрена толком не делают. Раз в полгода закидывают новость о том, сколько дофига средняя зп, садик сделали, мост построили. И? И че? Пару концертов влепили на набке для отвода глаз. Нормуль, гуляй народ, веселись, дохни с голоду. Еще и обсуждают налог на малодетность, минимум трое рожайте!!!!!! Или платите. С#к@, показушники дол&@ные”, “Крым меняется, грабят крымчан без стыда”, “Цены растут, все так же воруется, не вижу я изменений колоссальных”, “Я так понимаю, что это ЕдРосы себя рекламируют. Стратегическая задача — второй срок г-на Аксёнова”, “Кто не в курсе, это агитка Едра. Контора настолько зашкварная, что ее название постыдились сунуть в заголовок”, “Я так понимаю, что это единственное достижение за 5 лет, не считая остановок (и то далеко не все модернизировали)?”, “Телеканал Блеф-рф”, “МВД садик на Екатерининской вроде. Туда, наверное, только со звёздами попасть можно”, “Пропагандония”

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8. “Крым меняется”, говорят оккупанты. Жители Байдарской долины подтвердили, пожаловавшись на проблему с доступностью мобильной связи, интернета, а также — об их высокой стоимости. Интернет, к примеру, стоит 850 руб (344 грн). При этом стационарные телефоны не работают по полгода, хотя люди их оплачивают. Севастопольская вата комментирует сообщение оккупантши Татьяны Лобач, которая озвучила проблемы людей, а также сообщила, что в Севастополе интернет стоит 250 руб: “Да что вы говорите???? А в городе с мобильной связью как???? Вот уже ровно год как в моей квартире и на всей нашей улице мобильной связи просто НЕТ!!!”, “А хде ж ты была раньше, Лобач? Засуетилась очки набирать перед выборами для едрисни. В мусор таких депутаток!!!”, “А также вода и газ!”, “Люди сидят без воды — даже попить нечего, старики ведрами воду носят из цистерн”, “Татьяна Лобач — у нее Интернет в городе 250 руб. Счастливая”, “Наверное, это цена специальная, депутатская”

Новости Крымнаша. Крым меняется

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Новости Крымнаша. Телевизор — последняя надежда оккупационного режима

P.S. “Пошли в детскую поликлинику. Чистота, порядок, но талонов нет. ВООБЩЕ. Потому что врачей нет. Бегут врачи от такого "порядка". В регистратуре посоветовали приходить каждое утро к 8 утра. МОЖЕТ, повезет взять. А ещё почему-то запретили брать справки в платных клиниках, куда приходится обращаться из-за трудности попасть в "бесплатные". Может, они тупо издеваются?”, — написал наш человек из Севастополя. “Крым меняется” — как много в этой фразе для каждого жителя оккупации. Аж плакать хочется от изменений.

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Автор
КРЫМский бандеровец КРЫМский бандеровец
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
Источник
Источник: Блог КРЫМского бандеровца
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Peker Vladimir
Peker Vladimir
Не раскрыта тема мучений крымских татар! :))))) Нужно стараться! Для меня это тема очень волнующая! Вернее радующая !
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