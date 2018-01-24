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Юрий Смелянский
Юрий Смелянский
Крымский экономист, переселенец, эксперт благотворительного фонда "Майдан иностранных дел"Все статьи автора

Крымские оккупанты забыли о своей "великой стратегии"!

4.2т

Год с момента публикации. Год - это срок по истечению которого даются первые отчеты по исполнению "Стратегии развития". Думаю, крымчане помнят, сколько информации публиковалось в 2011 году (1-й год реализации Стратегии развития Крыма до 2020 года). Представители Совета министров АРК приезжали для встреч, в том числе по вузам Крыма, на которых отчитывались о проделанной работе в рамках реализации Стратегии. В информации за 2017 год из оккупированного Крыма такой активности не наблюдалось.

Если посмотреть на стаотчетность по итогам 2017 года, то:

1) по занятости, статданные опубликованы якобы за три года (2015, 2016 и промежуточные 2017). Но, за 2017 и 2016 указано что это информация за 2017 год, причем в одном 2 квартала, в другом 1. В одном больше данных, в другом меньше. Из того где данные полнее.

За 1 полугодие (предположительно 2017 года) планировалось уволить (оккупанты скромно называют это высвобождением) 3094 человека. Это те у кого увольнение впереди.

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Было уволено 1 кв.- 21322 чел; 2-й кв - 51151 чел. Учитывая, что в неудобных для оккупантов ситуациях у них возникает "неряшливость" в цифрах можно предположить, что это поквартально нарастающим итогом. Хотя реальность ситуации в оккупированном Крыму говорит о том, что сумировать эти цифры надо, тогда выходит 72473 официально признанных уволенными. За два квартала уволено примерно 8% работников от довоенного количества функционирующих рабочих мест в Крыму.

Скрытая безработица. По неполному рабочему времени: 1-й квартал - 18260. 2-й квартал - 18057 человек.

Отпуск за свой счет: 1-й кв. - 27682 чел. 2-й кв. - 27618 чел.

В принципе ситуация понятна. 1-й квартал это не сезон, особо собирать нечего, да и непогода. А вот со вторым непонятка вышла. Может неурожай? Хотя по зерновым все замечательно получилось, правда хранить негде вот и продали все в такие же серые зоны как и сам Крым.

2) Статданные по объемам промышленного производства и валового регионального продукта стали засекреченными. Почему такой вывод? А в 2017 уточняются данные за 2015. Других не публикуют. С кремлем не успели согласовать.

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В тоже время злые языки утверждают, что объем падения промышленного производства составил порядка 30%. Это, наверное, как раз то, что уволенные и скрытые безработные не донасобирали.

Вероятнее всего именно поэтому и забыли крымские коллаборационисты и оккупанты о своей "великой Стратегии" - хвастаться нечем!

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Автор
Юрий СмелянскийЮрий Смелянский
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Объекты
КрымРоссия
Источник
Источник:Facebook Юрия Смелянского
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